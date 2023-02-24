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24/02/2023 09:24

【俄烏開戰】中國發布烏克蘭危機立場：停火止戰，俄烏直接對話

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部發布中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，總
共有１２點立場，包括：一、尊重各國主權；二、摒棄冷戰思維；三、停火止戰；四、啟動和談
；五、解決人道危機；六、保護平民和戰俘；七、維護核電站安全；八、減少戰略風險；九、保
障糧食外運；十、停止單邊制裁；十一、確保產業鏈供應鏈穩定；十二、推動戰後重建。
　　文件提出雙方應「停火止戰」，中國支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢
降級緩和，最終達成全面停火。國際社會應堅持勸和促談正確方向，幫助衝突各方盡快打開政治
解決危機的大門，為重啟談判創造條件和提供平台，中方願繼續為此發揮建設性作用。
　　中方指出，反對武裝攻擊核電站等和平核設施，反對使用或威脅使用核武器，反對任何國家
在任何情況下研發、使用生化武器。
　　中方亦稱反對任何未經安理會授權的單邊制裁，有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和「長
臂管轄」。
　　文中又指，各方應共同減緩危機外溢影響，防止國際能源、金融、糧貿、運輸等合作受到干
擾，國際社會應採取措施支持衝突地區戰後重建，中方願為此提供協助並發揮建設性作用。
（ｅｙ）

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