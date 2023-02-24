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24/02/2023 10:24

【預算案】謝展寰：電動的士貸款計劃借貸上限３５萬，暫不設時限

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政預算案提出，會為的士業界提供百分百擔保貸款計劃，鼓
勵的士車主轉用電動的士。環境及生態局局長謝展寰表示，借貸上限是３５萬元，相當於電動的
士的車價，還款期不超過１０年，希望幫助有貸款困難的車主，政府預留６４億元的承擔額，所
有的士都可參加，計劃暫時未有設立時限。
　　被問到為何不直接資助業界轉用電動的士，謝展寰在一個電台節目上表示，貸款計劃只是其
中一個支援方式，新能源運輸基金亦會有試驗計劃，支援的士業界轉用電動的士，若電動的士的
車價較石油氣的士貴很多，當局會資助差額，若差額不大，則會資助一半車價。他重申，試驗計
劃期間提供的資助的金額較多，將來若電動的士已大規模應用後，資助金額就未必有車價一半。
　
　　謝展寰指出，香港有推動綠色經濟的優勢，現時多國都在研究發展氫能，將來可有機會應用
於發電、汽車動能、家居等，但因為氫氣有一定危險性，城市的氫能涉及複雜問題。但他提到，
香港使用的煤氣有一半是氫氣，已鋪設的煤氣管會對巴士及重型車輛應用氫能提供優勢。
（ｃｌ）

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