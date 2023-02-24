【預算迴響】陳智思料徵額外博彩稅不影響馬會支持慈善機構

《經濟通通訊社２４日專訊》財政預算案提出向香港賽馬會徵收每年２４億元額外足球博彩
稅，馬會董事局成員陳智思表示，政策來得突然，須檢視長遠影響，尤其是馬會要如何在博彩業
，特別是賭波方面保持競爭力，但他相信短期不會影響每年批給慈善機構的恒常捐款。（ｃｌ）
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