【香港政情】澳門特首賀一誠明日率團訪港

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門特首賀一誠明天（２５日）將率領澳門政府代表團前往香
港，期間將與香港特首李家超會面，就深化港澳兩地合作交流意見。賀一誠一行於當日結束行程
後返回澳門。
澳門政府代表團成員包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農及行政長官辦公室
主任許麗芳。
賀一誠不在澳門期間，由保安司司長黃少澤臨時代理行政長官的職務。（ｃｌ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話24/02/2023
《嚟緊炒D乜》百威亞太下周派成績表 中線睇31.99銀
|中國故事24/02/2023
《神州經脈》中國表態俄烏衝突立場 A股人幣雙雙下跌
|專訪24/02/2023
【專訪】野村陸挺：汽車銷量急凍示警 地方財政逾十年最糟（有片）
|財經熱話24/02/2023
阿里業績勝預期大行齊唱好 股價仍插半成低吸此其時！
|香港要聞24/02/2023
陳茂波:爭取今季前解除口罩令，派消費券非恒常措施
|國際動態24/02/2023
【國際要聞】北韓連射4枚戰略巡航導彈，美航母擬赴半島聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰