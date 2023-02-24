【香港政情】澳門特首賀一誠明日率團訪港

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門特首賀一誠明天（２５日）將率領澳門政府代表團前往香

港，期間將與香港特首李家超會面，就深化港澳兩地合作交流意見。賀一誠一行於當日結束行程

後返回澳門。

澳門政府代表團成員包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農及行政長官辦公室

主任許麗芳。

賀一誠不在澳門期間，由保安司司長黃少澤臨時代理行政長官的職務。（ｃｌ）

