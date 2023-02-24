《經濟通通訊社２４日專訊》卓能（集團）（００１３１）公布，預期截至去年１２月３１
日止中期公司擁有人應佔虧損較２０２１年同期大幅減少約９７６０萬元。至於總虧損由
２０２１年同期約１０００萬元減少至截至去年底中期總虧損約２００萬元，而中期收入同比下
降約６４０萬元。
該集團指，公司擁有人應佔虧損減少主因總虧損減少；投資物業公允價值由負變動轉為正變
動約７５０萬元，以及其他收入淨額同比較減少約１６００萬元。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
24/02/2023 07:53
【企業盈警】卓能集團（０１３１）料中期虧損同比減９７６０萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》卓能（集團）（００１３１）公布，預期截至去年１２月３１
日止中期公司擁有人應佔虧損較２０２１年同期大幅減少約９７６０萬元。至於總虧損由
２０２１年同期約１０００萬元減少至截至去年底中期總虧損約２００萬元，而中期收入同比下
降約６４０萬元。
該集團指，公司擁有人應佔虧損減少主因總虧損減少；投資物業公允價值由負變動轉為正變
動約７５０萬元，以及其他收入淨額同比較減少約１６００萬元。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
|財經熱話24/02/2023
【虛幣世界】就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤
|香港要聞23/02/2023
【賣地計劃】發展局：下年度推12幅住宅地 提供9120個單位
|中國故事23/02/2023
《神州經脈》傳內地限制ChatGPT 滬指收跌 人幣即期回升
|國際動態23/02/2023
【大國博弈】加國指發現中國監視該國領土，中國外交部稱污衊抹黑
|國際動態23/02/2023
《汽車新勢力》比亞迪電動巴在日本遭棄用，被指含有害物質六價鉻
|財經熱話23/02/2023
港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩 已屆吸納時？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰