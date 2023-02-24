【企業盈警】卓能集團（０１３１）料中期虧損同比減９７６０萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》卓能（集團）（００１３１）公布，預期截至去年１２月３１

日止中期公司擁有人應佔虧損較２０２１年同期大幅減少約９７６０萬元。至於總虧損由

２０２１年同期約１０００萬元減少至截至去年底中期總虧損約２００萬元，而中期收入同比下

降約６４０萬元。

該集團指，公司擁有人應佔虧損減少主因總虧損減少；投資物業公允價值由負變動轉為正變

動約７５０萬元，以及其他收入淨額同比較減少約１６００萬元。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

