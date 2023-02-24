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24/02/2023 07:53

【企業盈警】德運控股（１４４０）料去年虧損最多１０００萬人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》德運控股（０１４４０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不超過約１０００萬元人民幣，２０２１年度純利約２１２０萬元人民幣。
　　該集團指，虧損主因內地疫情對供應鏈及商業活動造成阻礙，花邊製造及染整服務收益同比
減少約４０％至５０％，而銷售成本大多為固定而減少，料毛利率顯著下跌。
　　該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

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