【企業盈警】德運控股（１４４０）料去年虧損最多１０００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》德運控股（０１４４０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不超過約１０００萬元人民幣，２０２１年度純利約２１２０萬元人民幣。

該集團指，虧損主因內地疫情對供應鏈及商業活動造成阻礙，花邊製造及染整服務收益同比

減少約４０％至５０％，而銷售成本大多為固定而減少，料毛利率顯著下跌。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

