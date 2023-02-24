【企業盈警】ＨＫＥ（０１７２６）料中期虧損擴至７４０萬坡元

《經濟通通訊社２４日專訊》ＨＫＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２６）公布，預期截至去

年１２月３１日止中期虧損約７４０萬坡元，比２０２１年同期淨虧損約１８０萬坡元有所擴大

。

該集團指，淨虧損上升主因各項有關開發金融科技業務的開支增加，包括優秀人才之員工成

本及資訊科技開支，以及在全球主要市場申請虛擬資產相關牌照產生的專業費用。

該集團預期於下周一（２７日）公布業績。（ｗｈ）

