【企業盈警】ＨＫＥ（０１７２６）料中期虧損擴至７４０萬坡元

《經濟通通訊社２４日專訊》ＨＫＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２６）公布，預期截至去
年１２月３１日止中期虧損約７４０萬坡元，比２０２１年同期淨虧損約１８０萬坡元有所擴大
。
該集團指，淨虧損上升主因各項有關開發金融科技業務的開支增加，包括優秀人才之員工成
本及資訊科技開支，以及在全球主要市場申請虛擬資產相關牌照產生的專業費用。
該集團預期於下周一（２７日）公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話24/02/2023
【虛幣世界】就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤
|香港要聞23/02/2023
【賣地計劃】發展局：下年度推12幅住宅地 提供9120個單位
|中國故事23/02/2023
《神州經脈》傳內地限制ChatGPT 滬指收跌 人幣即期回升
|國際動態23/02/2023
【大國博弈】加國指發現中國監視該國領土，中國外交部稱污衊抹黑
|國際動態23/02/2023
《汽車新勢力》比亞迪電動巴在日本遭棄用，被指含有害物質六價鉻
|財經熱話23/02/2023
港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩 已屆吸納時？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰