創科實業（００６６９）強烈否認沽空研究報告指控，申請今早復牌

《經濟通通訊社２４日專訊》創科實業（００６６９）公布，有關於周三由

Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ於網路上刊出有關沽空該集團股份的研究報告，該

集團強烈否認該報告所載指控，因該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整

之陳述。該集團由昨日下午２時５７分起停牌，已申請股份交易於今日上午９時恢復。

該集團指，報告之作者並無嘗試向其確認或收集任何有關該集團財務報表資訊。相關指控乃

沽空機構個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，亦可能蓄意打擊對該集團

及管理層之信心，損害該集團聲譽。因此，股東應小心處理指控。該集團保留對

Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ及╱或相關指控負責人士以及對報告刊發採取法律行動權利。董事會認

為，報告載有誤導陳述及無根據指控，可能導致不尋常價格波動。該集團將於適當時候另行發表

公告，澄清及處理有關指控。

該集團指，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納之會計常規及獨立審計財

務報表充滿信心。此外，該集團對業務執行嚴格的內部監控以確保財務報表嚴格遵守香港財務報

告準則，真實及公平地反映財務狀況。該集團截至去年１２月３１日止年度業績將於３月１日刊

發。（ｗｈ）

