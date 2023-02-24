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24/02/2023 07:53

阿里巴巴（９９８８）第三季純利升６９％，非公認淨利潤增１２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）公布，截至去年１２月３１日
止第三季純利約４６８﹒１５億元（人民幣．下同），同比升６９％，每股盈利２﹒２５元，主
要由於數字媒體及娛樂分部相關商譽減值減少２２４﹒２７億元。非公認會計準則淨利潤
４９９﹒３２億元，同比增長１２％。
　　該集團指，收入２４７７﹒５６億元，同比增２％，經調整ＥＢＩＴＡ同比增１６％至
５２０﹒４８億元。剔除未支付訂單，第三季內地淘寶和天貓線上實物商品ＧＭＶ同比錄中單位
數下降，本地生活服務訂單量同比增長持平。受到餓了麼業務效率改善帶動，分部虧損持續收窄
。在抵消跨分部交易影響後，雲業務總收入同比增３％至２０１﹒７９億元。主席兼首席執行官
張勇指，儘管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠肺炎疫情措施變化影響，仍取得穩健季度業
績，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。季度內回購４５４０萬股美國存託股，價值約３３
億美元。
　
＊首三季純利跌３７％＊
　
　　該集團指，首三季純利約４８９﹒９３億元，同比跌約３７﹒３５％，每股盈利２﹒３２元
。截至去年底員工總數２３﹒９７４萬人，在季度內淨減４１６３人。
　　另外，該集團指，Ｋａｂｉｒ　Ｍｉｓｒａ已調任為獨立董事，並已委任為薪酬委員會會員
，均自本月２２日起生效。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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