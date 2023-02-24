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24/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３２億元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指低開８４點，報２０３３９點。最高升
１７７點報２０６０１點，最低跌１００點報２０３２３點。恒指收報２０３５１點，跌７２點
或０﹒３５％。
　　北水全日淨流入８﹒３２億元，增加１３﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、長城汽車（０２３３３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１０２６﹒６２億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２６６﹒６億元，佔總成交
２６％。　
　　騰訊控股無升跌報３５６元，北水淨買入７﹒１億元；長城汽車升３﹒６５％報１２﹒５元
，北水淨買入３﹒９億元；中國移動升０﹒４３％報５８﹒６元，北水淨買入２﹒２億元。
　　恒生中國企業升０﹒３５％報６９﹒２８元，北水淨賣出３﹒７億元；盈富基金跌
０﹒２９％報２０﹒４８元，北水淨賣出３﹒２億元；建設銀行無升跌報４﹒９３元，北水淨賣
出２﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　７﹒１２
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　　３﹒８９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　２﹒２４
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒７８
　　中國聯通　（００７６２）　　　　　　０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－３﹒６６
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－３﹒２４
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒７７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒８３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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