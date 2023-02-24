【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３２億元，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指低開８４點，報２０３３９點。最高升

１７７點報２０６０１點，最低跌１００點報２０３２３點。恒指收報２０３５１點，跌７２點

或０﹒３５％。

北水全日淨流入８﹒３２億元，增加１３﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、長城汽車（０２３３３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是恒

生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１０２６﹒６２億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２６６﹒６億元，佔總成交

２６％。

騰訊控股無升跌報３５６元，北水淨買入７﹒１億元；長城汽車升３﹒６５％報１２﹒５元

，北水淨買入３﹒９億元；中國移動升０﹒４３％報５８﹒６元，北水淨買入２﹒２億元。

恒生中國企業升０﹒３５％報６９﹒２８元，北水淨賣出３﹒７億元；盈富基金跌

０﹒２９％報２０﹒４８元，北水淨賣出３﹒２億元；建設銀行無升跌報４﹒９３元，北水淨賣

出２﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ７﹒１２

長城汽車 （０２３３３） ３﹒８９

中國移動 （００９４１） ２﹒２４

美團 （０３６９０） １﹒７８

中國聯通 （００７６２） ０﹒７２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －３﹒６６

盈富基金 （０２８００） －３﹒２４

建設銀行 （００９３９） －２﹒７７

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒８３

中國神華 （０１０８８） －０﹒３６

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