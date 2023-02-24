《日入而息》恒指成份股不變小鵬納入國指，洗衣街商業地收３標書

《今天重點》
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恒指成份股沒有變動，成份股數目維持７６隻；國指成份股納入小鵬汽車，剔除中國飛鶴；恒生
科技指數納入微博，剔除明源雲
港交所刊發諮詢文件，建議根據中國內地監管新規修訂上市規則；滬深港通交易日曆優化於４月
２４日起正式實施
任志剛及唐家成獲委任為港交所董事會成員，任期兩年
傳富衛擬於３月遞交上市申請，最快第二季在港上市
地政總署表示旺角洗衣街商業地共收３份標書
電盈（００００８）全年少賺８４﹒８％至１﹒６億元，息增至２８﹒４８仙；電盈Ｍｕｈｓｅ
ｅｎ獲委任為公司獨立非執行董事，今日起生效；去年ＯＴＴ業務首錄ＥＢＩＴＤＡ正數，免費
電視業務升３％
冠君產業信託（０２７７８）去年可分派收入跌１４％，派末期息８﹒９５仙
差估署表示１月樓價指數按月升０﹒６％，結束７連跌；樓價指數結束七連跌，利嘉閣料上半年
樓價反彈９％
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《即日市況》
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恒指全日低收３４１點報２００１０，創科升逾４％，網易跌１１％
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒６％外資撤，中國表態立場籲俄烏停戰
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《美元匯價》
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美元料維持強勢，短線可買入
歐元最新報１﹒０５８２╱８６，日圓最新報１３５﹒１２╱１３
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《公司業績》
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華僑銀行去年純利升１８％，派末期息４０仙
電訊首科（０３９９７）宣布不派中期股息
晉安實業（０２２９２）去年虧損擴大至３８９６﹒６萬元，不派息
電盈（００００８）全年少賺８４﹒８％至１﹒６億元，息增至２８﹒４８仙
傳遞娛樂（０１３２６）中期盈轉虧１６８８﹒５萬元，不派息
冠君產業信託（０２７７８）去年可分派收入跌１４％，派末期息８﹒９５仙
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《公司資訊》
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傳比亞迪（０１２１１）赴菲律賓考察工廠選址事宜，料第二季作決定
傳泰山啤酒擬香港上市集資最多２３﹒４億元
ＯＰＰＯ與蔚來（０９８６６）完成數字車鑰匙合作；據報蔚來汽車計劃在合肥市新建電池廠，
規劃產能４０千瓦時
京東（０９６１８）內部郵件證實「百億補貼」將上線，２３日已啟動內測
吉利（００１７５）旗下中高端品牌「吉利銀河」未來兩年將推出七款產品
富衛夥ＭＩＲＲＯＲ推宣傳活動，網上平台會員數穩步上升
阿里巴巴（０９９８８）暫無意擴大回購計劃，將繼續構建ＡＩ訓練模型；螞蟻集團已於去年１
２月實施分紅，自然人股東依舊不拿錢
橫琴及前海金融改革舉措出台，匯豐指有助推動大灣區金融創新開放；匯豐環球私人銀行表示政
府新措施將有利家族辦公室行業發展
港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ下月２０日起恢復亞洲時段鎳交易；印尼交易所與港交所洽談
合作，籌劃印尼企業在港雙重上市
聯想（００９９２）獲《亞洲金融評論》評選為２０２２年度最佳發行人
英媒：華興資本（０１９１１）董事長包凡失聯前正計劃轉移資產至新加坡
富智康集團（０２０３８）擬向附屬進行第二次注資
國泰航空（００２９３）３月起向東南亞旅客送出８萬張來回香港機票
深圳控股（００６０４）今年１月合同銷售額按年跌６６％至３﹒２８億元人民幣
電盈（００００８）Ｍｕｈｓｅｅｎ獲委任為公司獨立非執行董事，今日起生效；去年ＯＴＴ業
務首錄ＥＢＩＴＤＡ正數，免費電視業務升３％
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《國企紅籌》
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廣汽集團（０２２３８）增資合創汽車，一董事投出棄權票
中國建築國際（０３３１１）顏建國辭任主席，張海鵬接任
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《神州民企》
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易和國際（０８６５９）擬申請轉主板上市
中國燃氣（００３８４）與Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｇｌｏｂａｌ簽液化天然氣２０年長協
山東墨龍（００５６８）楊雲龍辭任董事長，袁瑞接任
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《中國要聞》
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人大分組審議全國人大常委會工作報告稿
人大常委會審議軍隊戰時適用法律的修改稿
網信辦公布《個人信息出境標準合同辦法》
劉昆稱Ｇ２０應推動多渠道融資，兌現氣候資金承諾
重慶市委書記會見復星國際董事長郭廣昌
交易商協會暫停泛海控股債務融資工具業務１年
因債務融資工具存在違約情況，華夏幸福被責令整改
供銷總社公布今年農資保供１８０家重點企業名單
微信表示嚴打網絡詐騙，今年已處理３﹒５萬個帳號
北京有銀行擅設５０００元網絡交易限額，儲戶稱太少
人行４７００億逆回購利率持平，全周收水１７２０億；人行廣州分行表示去年末橫琴金融業增
加值達１６４億元；人行深圳支行表示推動金融改革開放創新措施前海先行先試
據報中信集團董事長朱鶴新或為人行行長候選人
中央推「互聯網＋醫療健康」，保持醫保基金平穩運行
內地多間上市公司為員工提供無息貸款買房，科企居多
江蘇常州首套房貸利率下限由４﹒１％降至３﹒８％
深圳今年首批擬出讓５宗宅地，建築面積４７萬平方米
融創房地產被納失信被執行人，稱不影響債券展期安排
４００間頭部企業加入百度文心一言，落地五大金融領域
科技部表示人工智能為新增長引擎，繼續給予大力支持；科技部回應類ＣｈａｔＧＰＴ監管：出
台趨利避害措施
外匯局表示１月中國國際收支服務貿易逆差１０４８億元
三體宇宙訴騰訊動漫等侵權，索賠３００萬
河南省農村信用社原黨委書記王哲接受審查調查
傳銀行每天交易限額５０００元，銀行回應表示為防範詐騙
銀保監稱居民提前還房貸困難問題已逐步緩解
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒７１％，台積電跌１％在日設第二家工廠
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《俄烏開戰》
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中國代表表示當務之急停火止戰，輸送武器不會帶來和平
中國發布烏克蘭危機立場：停火止戰，俄烏直接對話
烏克蘭官員稱中方起草立場文件時未與烏方磋商
被問是否願意主導烏俄和談，中方冀發揮建設性作用
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《國際要聞》
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北韓連射４枚戰略巡航導彈，美航母擬赴半島聯合軍演
英國保守黨前首相約翰遜有意競逐北約秘書長
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《外圍經濟》
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ＩＭＦ執委會發聲明：加密貨幣不應授予法定貨幣地位
前財長薩默斯稱美國經濟存在墜崖式衰退風險
日本核心ＣＰＩ按年增長４﹒２％，創近４２年新高
植田和男出席國會提名聽證會，華爾街憂日圓再度滑坡
白宮縮小聯儲局副主席提名人選，兩名女教授最熱門
美國垃圾債券基金出現歷史上第三大資金外流
就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤
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《大國博弈》
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ＴｉｋＴｏｋ遭加拿大監管機構調查，涉用戶數據問題
傳內地停用四大會計事務所，內媒表示新中標多家國企
歐盟委員會禁止官方設備使用ＴｉｋＴｏｋ
外交部表示不了解俄羅斯向中企購無人機，有人發假消息
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《其他消息》
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譚耀宗拒評人大常委接任人選，相信接班人會積極履職
謝展寰稱電動的士貸款計劃借貸上限３５萬，暫不設時限
陳智思料徵額外博彩稅不影響馬會支持慈善機構
港府表示未登記而被停用「太空卡」可於限期內重新登記及重啟
任志剛及唐家成獲委任為港交所董事會成員，任期兩年
孫東稱次季就新田科技城發展諮詢公眾，冀明年開始土地平整工作
差估署表示１月樓價指數按月升０﹒６％，結束７連跌
樓價指數結束七連跌，利嘉閣料上半年樓價反彈９％
許正宇稱落實惡劣天氣下股市繼續運作需顧及後台配套；港交所將於今年內就活化ＧＥＭ提出具
體建議
長洲搶包山比賽停辦３年後復辦，下周一起接受報名
澳門特首賀一誠明日率團訪港
醫管局停用２３支有潛在風險手術燈，１４１項手術改期
地政總署表示旺角洗衣街商業地共收３份標書
洪水橋增設港鐵車站方案刊憲，預計２０３０年竣工
深股通全日流出１０億元，外資連續三日淨流出；滬股通全日流出近２０億元，外資淨流出５１
億元
潘渡獲批管理虛擬資產基金牌照，首隻基金產品擬於３月推出
畢馬威表示中國金融科技與傳統銀行增合作，吸新客戶群
中原ＣＣＬ按周升２﹒０９％，錄逾六年最大升幅
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《新冠感染》
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後疫情時代中美通航續受限，美聯航暫不增加中美航班
梁萬年稱疫情已經基本結束，感染零星局部散發
陳茂波稱爭取今季前解除口罩令，派消費券非恒常措施
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