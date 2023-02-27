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27/02/2023 07:50

《國金頭條》通脹高燒不退軟著陸變渺茫，美股續下挫美元走高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國通脹數據高居不下，令投資者傾向相信，聯儲局仍會繼續
推行激進緊縮政策，軟著陸的希望變得更為渺茫。美股上周五（２４日）全面下挫，標普５００
錄得今年最差一周表現。
　　標普下跌４２﹒２８點，或１﹒１％，報３９７０﹒０４點。道指下跌３３６﹒９９點，或
１％，報３２８１６﹒９２點。納指下跌１９５﹒４６點，或１﹒７％，報１１３９４﹒９４點

　　美國１月個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）按年增５﹒４％，被視為聯儲局貨幣政策主要參
考數據的核心ＰＣＥ按年升４﹒７％，均遠高市場預期。
　　華爾街分析指，鑒於通脹高企，及當前的市場估值和疲軟的企業財報，美股目前沒有上漲空
間」，投資者相信利率會在更長一段時間內保持高位。
　　對聯儲局將維持鷹派政策的預期，令美匯指數在當天紐約尾盤反彈至７周高位，漲
０﹒６１％至１０５﹒２４，最新報１０５﹒１６，周線升１﹒３％。美元兌日圓上漲
１﹒３２％，報１３６﹒４８，日圓是連續第６周下跌。歐元兌美元下跌０﹒４５％，報
１﹒０５４８，是７周低點。英鎊兌美元下跌０﹒５７％，報１﹒１９４４。
　
＊紐約期金連挫４周＊
　
　　金價跌至今年低點，紐約期金跌９﹒７美元，收每盎司１８１７﹒１美元，是連續第４周下
挫。紐約期油上周五微升９３美仙，報每桶７６﹒３２美元。布蘭特期油漲９５美仙，報每桶
８３﹒１６美元。（ｊｆ）
　

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