《國金頭條》通脹高燒不退軟著陸變渺茫，美股續下挫美元走高

《經濟通通訊社２７日專訊》美國通脹數據高居不下，令投資者傾向相信，聯儲局仍會繼續

推行激進緊縮政策，軟著陸的希望變得更為渺茫。美股上周五（２４日）全面下挫，標普５００

錄得今年最差一周表現。

標普下跌４２﹒２８點，或１﹒１％，報３９７０﹒０４點。道指下跌３３６﹒９９點，或

１％，報３２８１６﹒９２點。納指下跌１９５﹒４６點，或１﹒７％，報１１３９４﹒９４點

。

美國１月個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）按年增５﹒４％，被視為聯儲局貨幣政策主要參

考數據的核心ＰＣＥ按年升４﹒７％，均遠高市場預期。

華爾街分析指，鑒於通脹高企，及當前的市場估值和疲軟的企業財報，美股目前沒有上漲空

間」，投資者相信利率會在更長一段時間內保持高位。

對聯儲局將維持鷹派政策的預期，令美匯指數在當天紐約尾盤反彈至７周高位，漲

０﹒６１％至１０５﹒２４，最新報１０５﹒１６，周線升１﹒３％。美元兌日圓上漲

１﹒３２％，報１３６﹒４８，日圓是連續第６周下跌。歐元兌美元下跌０﹒４５％，報

１﹒０５４８，是７周低點。英鎊兌美元下跌０﹒５７％，報１﹒１９４４。



＊紐約期金連挫４周＊



金價跌至今年低點，紐約期金跌９﹒７美元，收每盎司１８１７﹒１美元，是連續第４周下

挫。紐約期油上周五微升９３美仙，報每桶７６﹒３２美元。布蘭特期油漲９５美仙，報每桶

８３﹒１６美元。（ｊｆ）



