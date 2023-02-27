《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》美國公布去年第四季國內生產總值，按季年率終值增長２﹒７％，低於市場預

期。此外，市場繼續消化美聯儲或進一步加息以抗通脹，上周四（２３日）美股三大指數上升。

港股上周連跌四日至接近２００００點大關，已補回年初以來的上升裂口。恒指牛熊證資金流情

況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約３﹒２５億港元資金淨流入，顯示有資金

流入好倉，恒指熊證則累計約２﹒９８億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面

，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１９８００點至２００９９點之間，累計相當約

２００１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１０００點至２１２９９點之間累計了相當約

１３３１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至２４﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒７個波幅點至２７﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒３個波幅點至２１﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

３０﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至３７﹒３％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２４﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅維持於２６﹒７％的水平；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至１８﹒２％

；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２７﹒８％；工行（０１３９８）的引

伸波幅上升０﹒１個波幅點至１８﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點

至３７﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２４﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒１１億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４５５元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒７倍；另外，阿里巴巴（０９９８８）相

關認購證及牛證期內錄得約６６０１﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１０８元至

１２８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒３倍至６﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約１５６７﹒０萬元資金淨流

入部署。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４９元元附近的中期價外條款，實際槓

桿約７﹒７倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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