《運籌帷幄－梁業豪》港股並非絕望

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於偏淡和向好。今天（２７日）為２月份期貨、期權到期日，相信於明天（２８

日）２月份場外股票期權到期前，港股大市的沽壓依然會不輕。過去一個月，淡友大戶完全控制

了局勢，好友且戰且退，本屬預計之內。然而，恒指至今的跌幅已較短期調整浪中的（ａ）浪頂

預期跌幅為大，且接近自去年１０月３日低位１４５９７起升幅的０﹒３８２倍量度跌幅目標

１９６０５。

（ａ）浪被假設以可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪運行（但（ａ）

－ｖ浪略嫌過長），代表（ｂ）浪反彈過後，（ｃ）浪低位很可能明顯低於（ａ）浪低位，而

０﹒５倍量度幅度目標會是淡友大戶的再攻目標。限制（ｃ）浪的跌幅可以是（ｃ）浪以「不規

則平勢形」運行，或（ａ）浪其實屬於可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的「之字形」，而整

個短期調整浪屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」。因此，港股並非絕望，因（ｂ）浪反彈

目標因而可以很高。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

