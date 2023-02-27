《一周攻略－周進略》通脹若難降，利率亦難降

《一周攻略》才說通脹降溫慢，資產回吐現，並呼籲大家見好即好，做好風險管理，與其勉

強用衍生工具對沖來對沖去，倒不如乾脆減持，來得簡單直接。如今看來，時機正合。



＊通脹數據偏強，證局方非過慮＊



事實上，事態發展證明，溫馨提示也好，善意提醒也好，這幾周以來，隨著美國公布的經濟

數據，當中不論方向或數值上，每多有別於外界原本預期。

這不就是反過來證實了，美聯儲局方並非過慮，保守一點，萬一數據並非如預期般的方向走

，也可以再微調，甚至必要時可以有大動作。



＊求同存異，值得一讚＊



是的，美國通脹未必如預期般快速降溫，失業數據亦未見明顯惡化，衰退雖早已反映在美國

國債孳息曲線的倒掛，但經濟數據上未顯現出來。

這樣一來，難怪局方最新公布的２月份議息會議紀錄，當中可見，儘管大家都可以接受當時

加息２５基點，但其實亦有少數人認為，其實可以加個５０基點亦不妨。如今看來，這少數人，

的確有本領，而不得不讚賞的是，局方大家求同存異，保留大家的想法。



＊投資者一廂情願超前反映＊



無論如何，上述議息紀錄所見的，不會令人太意外，畢竟就算上述少數人，其實也在近日透

過不同場合的公開發言，為期望管理出一分力，在外界看來是轉口風，但其實早已在決策時表達

過同樣想法，其實是言行一致。

觀乎連日來，特別是上周五（２４日）公布的數據，投資者不得不重新審視，究竟大家是否

已經不只充分反映，甚至是超前反映一廂情願和主觀願望。



＊一窩蜂漲，打深折扣＊



如今看來，很大機會落空，既沒有通脹下降得足夠令人滿意，自然沒有馬上停下加息的意向

；既沒有失業惡化或衰退短期內出現的情勢，自然也沒有年內減息的空間，這樣一來，資產價格

由去年１１月一窩蜂漲起來，如今要打個較深的折扣，並不過分。

正是這個背景下，誠意的提議，還是忘記上述一段上升行情，過去的由它過去，看清楚形勢

，不要執著於那兩三個月未有把握到的機會，以免太糾纏而不肯作出風險管理所需的行動。《經

濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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