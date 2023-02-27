《套期保值－蕭猷華》美國通脹再升溫，加息步伐需加快

《套期保值》美聯儲視為其中一個最重要的通脹指標，１月個人消費開支物價指數ＰＣＥ按

月升０﹒６％，超過預期的０﹒４％和１２月的０﹒１％；按年升５﹒４％，同樣高於１２月的

５﹒０％和預期的４﹒９％；撇除食品和能源的核心ＰＣＥ創下一年最大按月升幅，反彈

０﹒６％，前值為０﹒３％。通脹回升其中一個元兇就是服務業物價上升，按年漲幅進一步升至

５﹒７％。與此同時，美國零售消費明顯增加，主要受到耐用品消費大幅走強，汽車、家具、電

子產品按月分別上漲５﹒９％、４﹒４％和３﹒５％。此外，美國民眾出行數據按周增加

１５﹒５％，休閒、餐飲、醫療服務需求回升，酒店入住率反彈至５７﹒８％。

說了一大堆數據，顯示美國通脹未有緩解，綜合最近大部分經濟指標，特別失業率回落、新

增職位增加、工資上升，加息幅度勢必擴大，筆者早前在本欄提及，美國通脹回落速度太慢，小

心突如其來的回升。另一方面，市場早前亦錯誤判斷，美國利率會很快見頂，甚至年底有機會減

息，故此美元曾被壓下，刺激股市上漲，筆者認為美元短線將會反彈，美股需要向下修復。

港股方面，受到內地股市疲弱和外圍夾擊，環球通脹高企，美國高利率料更持久，內地人民

銀行要實施寬鬆政策去穩經濟，面對更多障礙，或拖慢內地經濟復甦。恒指ＡＤＲ跌穿

２００００點，失守２５０天牛熊分界線，恒指支持位看１９２００點。《信誠證券投資服務董

事 蕭猷華》



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