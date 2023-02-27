《新股上市》維天運通信息（０２４８２）開招入場費約３５３５元

《經濟通通訊社２７日專訊》維天運通信息科技（０２４８２）在港上市，全球發售

４３２１﹒１萬股Ｈ股（授予國際承銷協超額配股權１５％），國際及香港分別佔九成及一成，

今日起至本周四（３月２日）中午公開招股，每股招股價２﹒９元至３﹒５元，一手１０００股

「入場費」為３５３５﹒３０元。該股預期３月９日掛牌，上市獨家保薦人海通國際。

維天運通在中國打造道路貨運數字化生態系統，運營數字貨運平台，為物流企業及貨主企業

等託運方以及貨車司機提供城際及城市內道路貨運方面的數字貨運服務及解決方案。除此之外，

該集團運營「線上＋線下」貨車司機社區「卡友地帶」。

維天運通上市引入合肥市高新技術產業開發區管委會及合肥市國資委各旗下全資附屬為基石

投資者，合共認購總值６８１６萬元股份，假設每股發售價３﹒２元（即招股價中位數），合共

認購２１２９﹒９萬股，佔發售股份總數的４９﹒２９％（假設超額配售權未獲行使．下同），

佔最終擴大股本１﹒５３％。

假設每股發售價３﹒２元，維天運通集資淨額約７５９０萬元，當中約４５％用於進一步升

級並加強數字貨運業務，約１５％用於進一步擴大「卡友地帶」及卡加車服，約２０％用於增強

研發力度及加強技術能力，約１０％用於招募額外銷售、營銷及運營人員，餘下約１０％用於營

運資金及其他一般公司用途。（ｍｈ）

