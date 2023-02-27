【企業盈喜】金茂服務（００８１６）預期去年多賺８０％至９０％

《經濟通通訊社２７日專訊》金茂服務（００８１６）公布盈喜，預期集團截至２０２２年

１２月３１日止年度公司擁有人應佔溢利按年大幅增長約８０％至９０％，主要由於集團在管物

業總建築面積增加以及增值服務收入上升。

該公司將於３月底前刊發業績。（ｍｈ）

