恒指低收１４９點報１９８６０，海底撈飆１３％，比亞迪挫逾４％

《經濟通通訊社２７日專訊》美國通脹數據高居不下，令投資者相信聯儲局仍會繼續激進緊

縮政策，軟著陸希望變渺茫，美股三大指數上周五齊跌，道指挫３３６點，港股下跌，恒生指數

半日收報１９８６０，跌１４９點或０﹒７５％，主板成交６２８﹒９１億元。恒生中國企業指

數報６６４９，跌５４點或０﹒８１％。恒生科技指數報３９６３，跌４７點或１﹒１７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４７﹒８元，跌１﹒６元或０﹒４６％，成交４６﹒２３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒８元，跌０﹒２５元或０﹒２８％，成交４３﹒８８億元；美團收

報１３５﹒８元，升１﹒４元或１﹒０４％，成交２１﹒３１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

海底撈（０６８６２）逆市收升１３﹒４５％，報２１﹒８５元，該股成交約６９１０萬股

，涉資１５﹒３４億元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１﹒２元；百度（０９８８８）升

２﹒０５％，收報１３４﹒１元。

另外，比亞迪（０１２１１）收跌４﹒４８％，報２１３元，該股成交約４６６萬股，涉資

１０﹒１１億元，盤中高見２１９﹒８元，最低見２１３元；石藥集團（０１０９３）跌

３﹒０６％，收報８﹒５６元；小米（０１８１０）跌３％，收報１１﹒６４元；舜宇光學科技

（０２３８２）跌２﹒９９％，收報９０﹒８元。（ｋｙ）

