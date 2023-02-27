《盤後部署》比亞迪候百天線才部署，啤酒股哪一隻值博率高？

《經濟通通訊社２７日專訊》恒指繼續回軟，今日開市已試穿２００００關，低開１８９點

報１９８２１。發盈喜的海底撈（０６８６２）高開逾一成，重磅藍籌股友邦（０１２９９）及

阿里巴巴（０９９８８）則低開逾２％，車股早段亦受壓。然而，部分科技股跌勢未有擴大，而

成交額偏低，交投較淡靜。恒指全日維持窄幅上落，最高位２００８６與最低位１９８０４之間

只相差，惟收市始終未能重上兩萬關。

恒指全日收報１９９４３，跌６６點或跌０﹒３３％，主板成交１１２４﹒１６億元。國企

指數報６６７０，跌３３點或跌０﹒５０％。恒生科技指數報３９８９，跌２０點或跌

０﹒５２％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２５８，跌９點或跌０﹒２８％，成交３２４６﹒０５億

元人民幣；深證成份指數報１１７０１，跌８５點或跌０﹒７３％，成交１８３４﹒２１億元人

民幣。



＊比亞迪澄清降價傳聞＊



汽車股方面，比亞迪（０１２１１）為表現最差藍籌股，低開１﹒４３％，跌幅逐步擴大至

逾５％。收市跌３﹒４１％，報２１５﹒４元，成交約１０５７萬股，涉資２２﹒７２億元，盤

中高見２１９﹒８元，最低見２１１﹒２元。

消息上，據報比亞迪王朝系列產品已經啟動降價，老款車型優惠幅度在一萬元人民幣以上，

部分熱門現款產品也有上千元人民幣的優惠。上海與深圳地區均有不同程度的降價，交車周期較

去年出現不同程度的縮短。雖然公司已澄清部分地區降價為經銷商促銷活動，目前並無降價考慮

，惟未能阻止股價跌勢。

技術上，比亞迪股價繼續受制於１０天線，今日裂口下跌後連５０天線亦失守，ＭＡＣＤ熊

差未見收窄，日內走勢未有明顯好轉，推斷仍然處於弱勢。當然，目前９日ＲＳＩ已接近嚴重超

賣，但股價頹勢未止，加上大市繼續回調，暫時又未見針對比亞迪及汽車股的利好消息，現時並

非撈底時機，可考慮回至１００天線附近再作部署。

另外，吉利汽車（００１７５）跌０﹒７４％，報１０﹒７２元；小鵬汽車（０９８６８）

升０﹒２９％，報３４﹒８５元；理想汽車（０２０１５）升２﹒１％，報９４﹒８５元；長汽

（０２３３３）跌１﹒９４％，報１１﹒１４元。



＊百威亞太短線目標２７元＊



內需股方面，海底撈全日維持強勢，收市升１３﹒７１％，報２１﹒９元，為表現最佳藍籌

股。除此之外，啤酒股逆市造好。百威亞太（０１８７６）升２﹒３８％，報２３﹒７元；潤啤

（００２９１）升２﹒５５％，報５８﹒２５元；青啤（００１６８）升３﹒３％，報７６﹒７

元。

其中，百威亞太本周三（１日）公布業績。雖然１月６日股價高見２７﹒４元後開始下跌，

但２月初開始喘定，在２３元附近爭持，以近期市況較淡的走勢而言，百威亞太走勢相對穩定。

今日呈現大陽燭，並收高於２０天線之上，ＭＡＣＤ熊差進一步收窄，９日ＲＳＩ重上５０以上

，技術走勢有所好轉。

部署方面，無貨者現時可買入博反彈，短線目標為２７元，即今年高位２７﹒４元附近，失

守２５０天線則止蝕。（ｅｒ）

