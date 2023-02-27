《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行新行長提名人植田和男，周一（２７日）在國會接受
第二輪提名確認聽證會。他表示，貨幣寬鬆政策利大於弊，將繼續支持日本經濟復甦。
植田還表示，目前無意改變２％的通脹目標，並將繼續觀察央行去年１２月對孳息率曲線控
制政策調整的影響。
外電分析指，植田在第二輪問答中繼續展示謹慎姿態，有關言論顯示植田４月上任後，不會
立即改變現任黑田東彥的政策。（ｊｆ）
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27/02/2023 15:13
【外圍經濟】日本央行新行長提名人植田和男：寬鬆政策利大於弊
《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行新行長提名人植田和男，周一（２７日）在國會接受
第二輪提名確認聽證會。他表示，貨幣寬鬆政策利大於弊，將繼續支持日本經濟復甦。
植田還表示，目前無意改變２％的通脹目標，並將繼續觀察央行去年１２月對孳息率曲線控
制政策調整的影響。
外電分析指，植田在第二輪問答中繼續展示謹慎姿態，有關言論顯示植田４月上任後，不會
立即改變現任黑田東彥的政策。（ｊｆ）
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