【外圍經濟】日本央行新行長提名人植田和男：寬鬆政策利大於弊

《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行新行長提名人植田和男，周一（２７日）在國會接受

第二輪提名確認聽證會。他表示，貨幣寬鬆政策利大於弊，將繼續支持日本經濟復甦。

植田還表示，目前無意改變２％的通脹目標，並將繼續觀察央行去年１２月對孳息率曲線控

制政策調整的影響。

外電分析指，植田在第二輪問答中繼續展示謹慎姿態，有關言論顯示植田４月上任後，不會

立即改變現任黑田東彥的政策。（ｊｆ）

