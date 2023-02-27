【俄烏開戰】沙特外交大臣訪基輔援４億美元，倡和平解決俄烏危機

《經濟通通訊社２７日專訊》沙特阿拉伯外交大臣費薩爾周日（２６日）到訪基輔，獲烏克
蘭總統澤連斯基接見。雙方簽署協議及諒解備忘錄，沙特承諾向烏克蘭提供４億美元（約
３１﹒２億港元）援助。費薩爾是兩國建交以來，首位到訪烏克蘭的沙特外交大臣。沙特外交部
表示，沙特希望通過政治途徑和平解決烏克蘭危機。（ｊｆ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|香港要聞27/02/2023
【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
|香港要聞27/02/2023
【新冠感染】何栢良:本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令
|FOCUS27/02/2023
【FOCUS】內房小陽春疑幻似真 央媽幣策首提可持續
|財經熱話27/02/2023
《午市前瞻》恒指料短期調整完結 海底撈回落至50天線值博
|國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】拜登:不認為中國會向俄羅斯提供大量軍援
|國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】美國擴大制裁俄羅斯，八家中國實體入美商務部黑名單
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰