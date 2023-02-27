【俄烏開戰】沙特外交大臣訪基輔援４億美元，倡和平解決俄烏危機

《經濟通通訊社２７日專訊》沙特阿拉伯外交大臣費薩爾周日（２６日）到訪基輔，獲烏克

蘭總統澤連斯基接見。雙方簽署協議及諒解備忘錄，沙特承諾向烏克蘭提供４億美元（約

３１﹒２億港元）援助。費薩爾是兩國建交以來，首位到訪烏克蘭的沙特外交大臣。沙特外交部

表示，沙特希望通過政治途徑和平解決烏克蘭危機。（ｊｆ）

