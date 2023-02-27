《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶控制局勢時，應做好資金管理

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為海底撈

（０６８６２）、匯控（００００５）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購權證或牛

證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選友邦

保險（０１２９９）、美團（０３６９０）與京東集團（０９６１８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與電訊業。此外，恒生綜合

大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為海底撈、銀河娛樂（０００２７）與海豐

國際（０１３０８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認

沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選友邦保險、阿里巴巴（０９９８８）與美團

。

上周大市的跌勢較預期為急，令超短線持有指數牛證圖利者錄得帳面虧損。筆者不斷提醒大

家不要急於投入第三筆，即最後一筆注碼，反而應於市況反彈時將第二筆注碼的持貨沽出走位。

於淡友大戶控制局勢的時候，造好圖利者切忌急進，應做好資金管理。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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