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即市新聞

27/02/2023 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶控制局勢時，應做好資金管理

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源
業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為海底撈
（０６８６２）、匯控（００００５）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購權證或牛
證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選友邦
保險（０１２９９）、美團（０３６９０）與京東集團（０９６１８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與電訊業。此外，恒生綜合
大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為海底撈、銀河娛樂（０００２７）與海豐
國際（０１３０８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認
沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選友邦保險、阿里巴巴（０９９８８）與美團

　　上周大市的跌勢較預期為急，令超短線持有指數牛證圖利者錄得帳面虧損。筆者不斷提醒大
家不要急於投入第三筆，即最後一筆注碼，反而應於市況反彈時將第二筆注碼的持貨沽出走位。
於淡友大戶控制局勢的時候，造好圖利者切忌急進，應做好資金管理。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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