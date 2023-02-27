《談國論企－黎偉成》中國主張和談停戰為世界良治範本

《談國論企》中國外交部於２０２３年２月２４日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立

場》文件，所提出的１２個具體方面主張，最重要的是首兩條的「尊重各國主權」和「摒棄冷戰

思維」，始有望「停火止戰」而「啟動和談」，所言甚是。雖是美國乃挑起烏戰和聯群結眾讓局

勢不斷惡化魔頭，要緩和是相當艱巨的國際政治交搭和行動，烏局需時始有望化解。當務之急乃

中國直接向烏克蘭拋出橄欖枝，反而較易打破缺口停戰和談。



＊急務之求乃按立場游說烏克蘭停戰和談＊



《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，即使只有１２００餘字，惟能夠提出１２個

具體方面主張，意深言重，特別是所強調的要尊重各國主權、摒棄冷戰思維等，不僅適用於化解

烏克蘭危機的政策、策略，更是世界各國今後處埋和解決問題的範本。但在美國一眾政棍歇斯底

里甚至變本加厲的讓烏局不斷惡化，意味危機暫無稍緩之道。

由是從兩個主要方面論《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，該是先談（甲）在相

對較快的時間，化解烏克蘭危機。此因中國已制定了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，

立場、原則、精神都已經清清楚楚地確定了，即使美方頑固不理和惡意地進一步製造充滿敵意的

事端，但中國是絕對可以按照剛發布的文件，積極主動地在（Ｉ）國際間大力推行促和談、立停

戰的大量和緊密的外交工作。

特別是對直接對烏克蘭的外交往來，是有可能之事：（ｉ）中共中央政治局委員、中央外事

工作委員會辦公室主任王毅在慕尼克安全會議期間於２月１８日應約會見烏克蘭外長庫列巴，向

庫列巴強調「中國和烏克蘭是戰略夥伴，兩國人民有著長久友好交往」；庫列巴的回應是『烏中

一年以來一直保持溝通』，沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平，烏方重視中國的國際地

位和重要影響」。

和（ｉｉ）烏克蘭總統澤連斯基於中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件後

，表示願意與中國國家主席習近平接觸和會談，更是釋出良好意願。

相信（ＩＩ）中國頗有可能與烏克蘭作出正面甚至直接的政治接觸，並向烏方表達戰爭對人

民和全世界都是苦難的良言。美國拉動其主導的「北約」東移搞事，戰地就在烏克蘭，受苦受難

的是烏國，澤連斯基再傻，也會為烏國人民做點好事。

還有（ＩＩＩ）中國應作更大規模、更大範圍的對各國進行外交外事工作。讓特別是歐盟甚

至日本、加拿大等國支持俄烏和談、停戰。但促談停戰不易，要談更需時，任重道遠。



＊文件１２個主張是為中國力挺世界和平之道＊



再看（乙）《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，文件提出的１２個主張，重中之重是

（一）文件第一個主張：「要公認的國際法，包括聯合國憲章宗旨和原則應該得到嚴格遵守，各

國主權

、獨立和原整都應該得到切實保障」，實際是所有聯合國的主權成員國完全認同和承諾的原則和

精神，但世界多年來仍然頻仍地出現如斯繁多和重大的紛爭，就因為美國霸道地對不同國家或地

區採取雙重標誌以待，製造矛盾、禍亂等，從中混水摸魚，甚至強搶狂奪。

特別是烏局，美國總統拜登陰毒地作出推手，先是（１）假支持烏克蘭加入屬軍事組織的「

北約」，實際擬拆掉俄羅斯的「防火牆」，最終逼使俄國總統普京不得不「採取特別軍事行動」

，足見烏克蘭的危機，事有此因。惟（２）美帝絕口不提和談，更迅即強化對烏的軍備支持及援

助，和聯同以歐盟國家為主的「北約」軍事組織不符國際法的「制裁」、圍剿俄國，目的實際是

要滅俄以滅華等「不同意識形態」國家。

必須指出（二）拜登以至其前任的特朗普對中俄等所作所為，就正正是美帝國霸權的冷戰思

維弄非作惡的具體表現。《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件的第二個主張，強調「一

國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障」，不言而

喻，所指者肯定是美國。此點可印證於：烏克蘭危機爆發至今有逾１年的光景，不僅沒有緩和跡

象，更有不斷惡化的威脅，就因美國始終未肯稍一摒棄冷戰思維，有可能把亂局惡弄至進一步失

控。

由是（三）《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件力求的第三個主張，所提的「支持

俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火」之想，在美帝

國冷戰思維日益高漲的劣境之下，顯然有點緣木求魚之概。

但《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，適用於處理烏克蘭危機，同時為十分適用

於和平世界之策。此為中國的外交外事工作的重要典範。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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