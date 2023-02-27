恒指開市跌穿兩萬關，比亞迪跌逾２％，暫為表現最差藍籌股

《經濟通通訊社２７日專訊》恒指開市跌穿兩萬關，暫時未能收復失地。現時，恒生指數報

１９８３１，跌１７８點或跌０﹒８９％，主板成交９６﹒４５億元。國企指數報６６３９，跌

６３點或跌０﹒９５％。恒生科技指數報３９５５，跌５５點或跌１﹒３８％。

汽車股受壓。比亞迪（０１２１１）現價跌３﹒３２％，報２１５﹒６元，該股成交約６１

萬股，涉資１﹒３３億元，盤中高見２１９﹒８元，最低見２１５﹒４元，暫為表現最差藍籌股

；吉利汽車（００１７５）跌０﹒９３％，報１０﹒７元；小鵬汽車（０９８６８）跌

２﹒４５％，報３３﹒９元。

科技股方面，阿里（０９９８８）跌２﹒０５％，報８８﹒２元；騰訊（００７００）跌

１﹒５５％，報３４４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒７３％，報１５９﹒１元；網易

（０９９９９）跌１﹒３８％，報１２１﹒８元。

即月期指新報１９８１５，跌１５０點，低水１７點。即月國指期貨報６６３１，跌５４點

，低水９點。即月科指期貨新報３９５８，跌４８點，高水３點。

上證綜合指數報３２５４，跌１２點或跌０﹒３８％，成交３１１﹒７４億元人民幣。深證

成份指數報１１７０５，跌８２點或跌０﹒７０％，成交１７１﹒０３億元人民幣。



表列部分藍籌股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２１５﹒６元 跌３﹒３２％

吉利汽車（００１７５） １０﹒７元 跌０﹒９３％

小鵬汽車（０９８６８） ３３﹒９元 跌２﹒４５％



阿里（０９９８８） ８８﹒２元 跌２﹒０５％

騰訊（００７００） ３４４元 跌１﹒５５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １５９﹒１元 跌４﹒７３％

網易（０９９９９） １２１﹒８元 跌１﹒３８％



金沙（０１９２８） ２７﹒４元 跌１﹒０８％

石藥集團（０１０９３） ８﹒６４元 跌２﹒１５％

港交所（００３８８） ３１４﹒８元 跌１﹒４４％

申洲國際（０２３１３） ８４﹒３５元 跌２﹒２％

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（ｅｒ）

