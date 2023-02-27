  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2023 09:35

恒指開市跌穿兩萬關，比亞迪跌逾２％，暫為表現最差藍籌股

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指開市跌穿兩萬關，暫時未能收復失地。現時，恒生指數報
１９８３１，跌１７８點或跌０﹒８９％，主板成交９６﹒４５億元。國企指數報６６３９，跌
６３點或跌０﹒９５％。恒生科技指數報３９５５，跌５５點或跌１﹒３８％。
　　汽車股受壓。比亞迪（０１２１１）現價跌３﹒３２％，報２１５﹒６元，該股成交約６１
萬股，涉資１﹒３３億元，盤中高見２１９﹒８元，最低見２１５﹒４元，暫為表現最差藍籌股
；吉利汽車（００１７５）跌０﹒９３％，報１０﹒７元；小鵬汽車（０９８６８）跌
２﹒４５％，報３３﹒９元。
　　科技股方面，阿里（０９９８８）跌２﹒０５％，報８８﹒２元；騰訊（００７００）跌
１﹒５５％，報３４４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒７３％，報１５９﹒１元；網易
（０９９９９）跌１﹒３８％，報１２１﹒８元。
　　即月期指新報１９８１５，跌１５０點，低水１７點。即月國指期貨報６６３１，跌５４點
，低水９點。即月科指期貨新報３９５８，跌４８點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２５４，跌１２點或跌０﹒３８％，成交３１１﹒７４億元人民幣。深證
成份指數報１１７０５，跌８２點或跌０﹒７０％，成交１７１﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列部分藍籌股表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２１５﹒６元　跌３﹒３２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１０﹒７元　跌０﹒９３％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３３﹒９元　跌２﹒４５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒２元　跌２﹒０５％
　　騰訊（００７００）　　　　　３４４元　跌１﹒５５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１５９﹒１元　跌４﹒７３％
　　網易（０９９９９）　　　１２１﹒８元　跌１﹒３８％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金沙（０１９２８）　　　　２７﹒４元　跌１﹒０８％
　　石藥集團（０１０９３）　　８﹒６４元　跌２﹒１５％
　　港交所（００３８８）　　３１４﹒８元　跌１﹒４４％
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒３５元　　跌２﹒２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2023
【新冠感染】消息：本港最快3月上旬調整口罩令
人氣文章開市Good Morning27/02/2023
溫傑：料恒指3月先低後高　憧憬兩會後推新政托市
人氣文章香港要聞27/02/2023
蔡天鳳碎屍案再有進展 前家翁情婦被捕 屋內湯煲發現頭顱
人氣文章財經熱話27/02/2023
【虛幣世界】G20國將成立全球加密貨幣規則，預計9月準備就緒
人氣文章財經熱話24/02/2023
【恒指季檢】恒指成份股維持不變　恒生科指納入微博
人氣文章財經熱話24/02/2023
《嚟緊炒D乜》百威亞太周三派成績表　中線睇31.99銀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金