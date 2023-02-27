【企業盈警】巨濤海洋石油（３３０３）料去年蝕最多２﹒５億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》巨濤海洋石油（０３３０３）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度虧損介乎約１﹒８億至２﹒５億元（人民幣．下同），而２０２１年度溢利約１１０２
萬元。
該集團指，虧損主因附屬珠海巨濤海洋石油服務虧損及預期產生資產減值損失，以及建造場
地的工作量與２０２１年相比有較大幅減少。
該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）
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