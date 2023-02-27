《午市前瞻》料恒指短期調整完結，海底撈回落至５０天線值博

《經濟通通訊社２７日專訊》美國通脹數據高居不下，令投資者相信聯儲局仍會繼續激進緊

縮政策，軟著陸希望變渺茫，美股三大指數上周五齊跌，道指挫３３６點，港股下跌，恒生指數

半日收報１９８６０，跌１４９點或０﹒７５％，主板成交６２８﹒９１億元。恒生中國企業指

數報６６４９，跌５４點或０﹒８１％。恒生科技指數報３９６３，跌４７點或１﹒１７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４７﹒８元，跌１﹒６元或０﹒４６％，成交４６﹒２３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒８元，跌０﹒２５元或０﹒２８％，成交４３﹒８８億元；美團收

報１３５﹒８元，升１﹒４元或１﹒０４％，成交２１﹒３１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊張智威：調整浪完可留意內房、基建及水泥＊



恒指今早終於失守２００００大關，開報１９８２１，但隨後即有資金流入撐升大市，迅即

重上２００００，並於該水平爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今日為

恒指期結日，今日開市早段跌穿兩萬後即有資金流入，可見有部分大戶有一定守住兩萬的決心。

張智威指，未來一兩日恒指或有機會於２００００以下徘徊，但整體看好３月港股表現，因

為大市已跌足整個２月，以黃金比例計算跌幅亦已達０﹒６１８，認為短期升浪調整快將完結，

可以開始準備入市。他提到，３月主要觀望兩會開幕，憧憬有振興經濟措施出台，可多留意內房

、基建及水泥等板塊。



＊九毛九跟升至５０天線有阻力＊



海底撈（０６８６２）發盈喜，料去年全年扭虧為盈，轉賺最少１３億人民幣，２０２１年

度虧損約４１﹒６億人民幣，股價今早最多爆升超過２０％。張智威指市場並非無預期海底撈轉

賺，只看何時出現消息，目前虧轉盈正是受惠於復常。他指，目前海底撈非常強勢，今早開市價

已突破５０天線，但現時升幅較大，建議回落至５０天線約２１元會較為值博，上望１月高位

２４﹒７元。

另一火鍋股九毛九（０９９２２）亦受惠跟升，張智威指若海底撈持續升勢，九毛九表現亦

未必太差，加上目前股價較為落後，現時有一定值博率。但九毛九則公布盈警料去年全年少賺逾

８６％，故認為只能短炒，目標上望５０天線２０﹒３元水平。（ｈｃ）

