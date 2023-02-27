《娥姐錦囊－張賽娥》財政預算案四平八穩，不宜開徵銷售稅

《娥姐錦囊》財政司司長陳茂波上周公布新一屆政府首份財政預算案，可以「四平八穩」來

形容，沒有特別亮眼之處，若要評分，給予７０分。

雖然有人批評減少退稅抵銷了消費券的效益，但坊間對於派消費券有不同聲音，今次決定派

５０００元，可說是中間落墨。儘管本港財政儲備仍達８０００多億元，但港府仍須審慎理財，

在經濟復甦下，減少退稅無可厚非，中產人士難免繼續失望，提高子女免稅率聊勝於無。

新一份財政預算案比較著重要於推動創科、引資招商以及透過推廣活動盛事，來帶動疫後經

濟復甦。財爺表明不撤辣，即使調低從價印花稅，協助首置人士上車，但對整體樓市並無刺激作

用，住宅樓價未見大跌，或令港府對於撤辣存在戒心。

預算案亦提出重推資本投資者入境計劃，舊有投資移民１０００萬元的門檻將「大大加高」

，料較之前「提升數以倍計」，而重推的計劃亦不包括內地人。這類投資移民的對象既有「財」

，亦有「才」，正是各國各地都在爭奪的族群，如果香港的門檻訂得太高，未必可以吸引移民。

政府預計２０２４－２７年間每年經濟增長將達３﹒７％，考慮到疫情下基數較低，有關預

測亦屬合理。雖然本港面臨赤字預算，但今次預算案中，開源項目不多，事實上，港府正值吸引

人才、資金的時候，若此時開源加稅，便自相矛盾，逆周期下，政府亦應放水刺激經濟。香港不

宜開徵銷售稅，因本港素以簡單低稅制見稱，如果政府想增加稅收，可以考慮在薪俸稅和利得稅

等方面著手，不宜開徵銷售稅。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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