信義能源去年純利跌２１﹒２％至９﹒７億元，派末期息７﹒４仙

《經濟通通訊社２７日專訊》信義能源（０３８６８）公布，截至２０２２年１２月３１日

止，全年純利９﹒７１億元，按年跌２１﹒２％；每股基本盈利１３﹒３３仙，派末期息７﹒４

仙，按年跌２６％。

期內收益２３﹒１５億元，按年升０﹒８％。毛利１６﹒３４億元，按年跌２﹒６９％。

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