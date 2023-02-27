《經濟通通訊社２７日專訊》金利來（００５３３）公布，截至２０２２年１２月３１日止
年度，料將錄得 公司擁有人應佔溢利約１﹒６億元，較２０２１年度的溢利為２﹒２１億元，
跌２７﹒６％。溢利下跌主要由於存貨減值撥備下跌，投資物業公平價值虧損按年增加。
（ｈｐ）
27/02/2023 18:31
【企業盈警】金利來：料去年盈利跌２７﹒６％至約１﹒６億元
《經濟通通訊社２７日專訊》金利來（００５３３）公布，截至２０２２年１２月３１日止
年度，料將錄得 公司擁有人應佔溢利約１﹒６億元，較２０２１年度的溢利為２﹒２１億元，
跌２７﹒６％。溢利下跌主要由於存貨減值撥備下跌，投資物業公平價值虧損按年增加。
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