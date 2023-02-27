  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2023 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４９億元，買騰訊沽比亞迪

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開１８９點，報１９８２１點。最高升７６點報
２００８６點，最低跌２０５點報１９８０４點。恒指收報１９９４３點，跌６６點或
０﹒３３％。
　　北水全日淨流入６０﹒４９億元，減少２６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是比亞迪
股份（０１２１１）、中國電信（００７２８）。
　　主板成交１１２４﹒１６億元減少３﹒４％。其中港股通成交２８３﹒９億元，佔總成交
２５﹒３％。
　
＊比亞迪指降價僅為經銷商促銷活動＊
　
　　內媒報道稱比亞迪（深：００２５９４）王朝系列產品啟動降價，其中，老款車型的優惠幅
度在１萬元（人民幣．下同）以上，部分熱門現款產品也有上千元的優惠。有內媒今早以投資者
身份致電公司，工作人員表示，公司經營情況穩定，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前
並沒有降價考慮。
　
＊年內推個性化新品牌，內部代號「Ｆ品牌」＊
　
　　此外，有消息稱比亞迪年內將推個性化新品牌，內部代號為「Ｆ品牌」，行業中流傳的一份
會議紀要顯示「Ｆ品牌是個性化潮牌混動，和長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）坦
克３００一樣，是一款越野車」。比亞迪回應稱，「Ｆ品牌」為比亞迪專業個性化全新品牌的內
部代號，預計於年內與大家正式見面。網傳對標「坦克３００」等均為不實信息，相關信息以後
續發布為準。
　　　比亞迪ＡＨ股早段均跌，Ａ股跌２％，Ｈ股跌２﹒４％。
　騰訊控股無升跌報３４９﹒４元，北水淨買入１５億元；盈富基金跌０﹒７９％報２０﹒０８
元，北水淨買入９﹒７億元；美團升１﹒３４％報１３６﹒２元，北水淨買入６﹒６億元。
　　比亞迪股份跌３﹒４１％報２１５﹒４元，北水淨賣出２億元；中國電信跌２﹒３１％報
３﹒８１元，北水淨賣出０﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１４﹒９５
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　９﹒６９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒５５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒６３
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　２﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒００
　　中國電信　　（００７２８）　　　　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關　A股四連跌　衛健委稱疫情呈零星散發
人氣文章專訪27/02/2023
【專訪】陶冬：掌門換人　世銀轉型（有片）
人氣文章香港要聞27/02/2023
【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
人氣文章香港要聞27/02/2023
【新冠感染】何栢良:本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令
人氣文章FOCUS27/02/2023
【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續
人氣文章財經熱話27/02/2023
《午市前瞻》恒指料短期調整完結 海底撈回落至50天線值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金