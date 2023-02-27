【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４９億元，買騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開１８９點，報１９８２１點。最高升７６點報
２００８６點，最低跌２０５點報１９８０４點。恒指收報１９９４３點，跌６６點或
０﹒３３％。
北水全日淨流入６０﹒４９億元，減少２６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是比亞迪
股份（０１２１１）、中國電信（００７２８）。
主板成交１１２４﹒１６億元減少３﹒４％。其中港股通成交２８３﹒９億元，佔總成交
２５﹒３％。
＊比亞迪指降價僅為經銷商促銷活動＊
內媒報道稱比亞迪（深：００２５９４）王朝系列產品啟動降價，其中，老款車型的優惠幅
度在１萬元（人民幣．下同）以上，部分熱門現款產品也有上千元的優惠。有內媒今早以投資者
身份致電公司，工作人員表示，公司經營情況穩定，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前
並沒有降價考慮。
＊年內推個性化新品牌，內部代號「Ｆ品牌」＊
此外，有消息稱比亞迪年內將推個性化新品牌，內部代號為「Ｆ品牌」，行業中流傳的一份
會議紀要顯示「Ｆ品牌是個性化潮牌混動，和長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）坦
克３００一樣，是一款越野車」。比亞迪回應稱，「Ｆ品牌」為比亞迪專業個性化全新品牌的內
部代號，預計於年內與大家正式見面。網傳對標「坦克３００」等均為不實信息，相關信息以後
續發布為準。
比亞迪ＡＨ股早段均跌，Ａ股跌２％，Ｈ股跌２﹒４％。
騰訊控股無升跌報３４９﹒４元，北水淨買入１５億元；盈富基金跌０﹒７９％報２０﹒０８
元，北水淨買入９﹒７億元；美團升１﹒３４％報１３６﹒２元，北水淨買入６﹒６億元。
比亞迪股份跌３﹒４１％報２１５﹒４元，北水淨賣出２億元；中國電信跌２﹒３１％報
３﹒８１元，北水淨賣出０﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） １４﹒９５
盈富基金 （０２８００） ９﹒６９
美團 （０３６９０） ６﹒５５
快手 （０１０２４） ２﹒６３
南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒４９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒００
中國電信 （００７２８） －０﹒３１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇