《美元走勢－羅明立》美匯指數突破１０５，非美仍尋底

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒２４ １３６﹒５６ １３６﹒００

歐元╱美元 １﹒０５５１ １﹒０５６０ １﹒０５３３

英鎊╱美元 １﹒１９５５ １﹒１９６４ １﹒１９２２

美元╱瑞郎 ０﹒９４０９ ０﹒９４２０ ０﹒９４０２

美元╱港元 ７﹒８４６０ ７﹒８４８５ ７﹒８４５７

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《美元走勢》美國１月個人支出按月大漲１﹒８％，同期ＰＣＥ物價指數按年升５﹒４％，

核心ＰＣＥ按年升４﹒７％，全部都高過預期；而２月密西根大學消費者信心指數終值由原來的

６６﹒４向上修訂至６７，１月新屋銷售年化總數亦由６１﹒６萬間增加至６７萬間。特別是消

費數據強勁令通脹回升的風險增加，美聯儲局未來再加息至少３次的機會愈來愈高，２年期美國

國債孳息率亦升至４﹒８３％，美股受壓而美匯指數突破１０５。

現時市場認為美國勞動市場及消費環節強勁將令美聯儲局短期繼續收緊貨幣政策，但加息令

經濟陷入衰退的風險亦上升，到時局方會迅速調整貨幣政策。短期美匯應上試今年的高位

１０５﹒６０，若能突破有可能進一步挑戰２００天線的１０６﹒４０，非美貨幣仍然有尋底壓

力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６００ １﹒０５００ １﹒０６５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６７６０ ０﹒６６６０ ０﹒６８１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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