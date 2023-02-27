《新股上市》九方財富（９６３６）明起招股，入場費９４８５元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國最大在線投資者內容服務提供商九方財富（０９６３６）

宣布明日起招股，公司發行５９６１﹒８５萬股，當中約９０％為國際配售，一成為公開發售，

另有不超過１５％超額配股權。每手５００股，入場費９４８４﹒７２元。招股日期由２月２８

日至３月３日，３月１０日上市。中國國際金融為獨家保薦人。

是次公開發行招股價１６﹒９８元至１８﹒７８元，集資規模１０﹒１億元至１１﹒２億元

，以招股價中位數１７﹒８８元計算，淨籌９﹒６億元，集資所得款項淨額的約２０％預計用於

提高公司的內容製作能力，包括擴充公司的九方研究所、強化公司的內容開發及製作團隊以及購

買優質內容；約３０％預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，包括以收購方式投資合適

目標及購買流量；約３０％預計用於改善公司的技術能力，包括提升公司的付費Ａｐｐ的表現及

改善公司整體技術基礎設施；約１０％預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增

長潛力的外部ＫＯＬ或外部ＭＣＮ；及約１０％預計用作營運資金和其他一般企業用途。

本次發行亦引入了新華保險（０１３３６）旗下專業資產管理公司－新華資管香港、中國飛

鶴控股（０６１８６）股東、蘭馨亞洲及和邦集團等５家基石投資者。（ｒｈ）

