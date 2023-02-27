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27/02/2023 17:44

《新股上市》九方財富（９６３６）明起招股，入場費９４８５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國最大在線投資者內容服務提供商九方財富（０９６３６）
宣布明日起招股，公司發行５９６１﹒８５萬股，當中約９０％為國際配售，一成為公開發售，
另有不超過１５％超額配股權。每手５００股，入場費９４８４﹒７２元。招股日期由２月２８
日至３月３日，３月１０日上市。中國國際金融為獨家保薦人。
　　是次公開發行招股價１６﹒９８元至１８﹒７８元，集資規模１０﹒１億元至１１﹒２億元
，以招股價中位數１７﹒８８元計算，淨籌９﹒６億元，集資所得款項淨額的約２０％預計用於
提高公司的內容製作能力，包括擴充公司的九方研究所、強化公司的內容開發及製作團隊以及購
買優質內容；約３０％預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，包括以收購方式投資合適
目標及購買流量；約３０％預計用於改善公司的技術能力，包括提升公司的付費Ａｐｐ的表現及
改善公司整體技術基礎設施；約１０％預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增
長潛力的外部ＫＯＬ或外部ＭＣＮ；及約１０％預計用作營運資金和其他一般企業用途。
　　本次發行亦引入了新華保險（０１３３６）旗下專業資產管理公司－新華資管香港、中國飛
鶴控股（０６１８６）股東、蘭馨亞洲及和邦集團等５家基石投資者。（ｒｈ）

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