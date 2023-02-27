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27/02/2023 16:32

《本港經濟》出口貨值連跌九個月，１月跌幅擴至３６﹒７％遜預期

　　《經濟通通訊社２７日專訊》本港出口貨值連跌九個月。政府統計處宣布，今年１月商品整
體出口貨值為２９０９億元，按年下跌３６﹒７％，較１２月跌２８﹒９％及預測跌２７﹒６％
為差。１月商品進口貨值為３１６３億元，按年跌３０﹒２％，比１２月跌２３﹒５％和預估跌
２３﹒１％遜色。１月份錄得有形貿易逆差２５４億元，相等於商品進口貨值的８％。
　　今年１月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌４１﹒４％。此地區內，輸往大部分主要目
的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌５０％）、新加坡（跌４５﹒２％）、台灣（跌
４５﹒１％）、中國內地（內地）（跌４３﹒７％）和越南（跌４１﹒７％）。除亞洲的目的地
外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌４０％）、美國
（跌２８﹒８％）和英國（跌２７％）。
　
＊１月數字受農曆新年因素影響＊
　
　　政府發言人表示，在疲弱的外圍環境下，今年１月商品出口貨值按年進一步顯著下跌。今年
農曆新年來臨得早也可能影響了表現。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來
，儘管環球經濟增長放緩在短期內會繼續為香港的出口表現帶來嚴峻挑戰，但預期內地經濟會加
快增長，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意
情況。（ｃｌ）

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