【夜期時段】３月期指最新報１９８７６點，跌４０點，低水６８點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報１９９３０點，升

１４點，低水１４點，最新報１９８７６點，跌４０點，低水６８點，合約成交６１１張。

３月國指期貨在夜期時段開市報６６８８點，跌１點，高水１８點，最新報６６７５點，跌

１４點，高水５點，合約成交３９４張。

