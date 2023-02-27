《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報１９９３０點，升
１４點，低水１４點，最新報１９８７６點，跌４０點，低水６８點，合約成交６１１張。
３月國指期貨在夜期時段開市報６６８８點，跌１點，高水１８點，最新報６６７５點，跌
１４點，高水５點，合約成交３９４張。
27/02/2023 17:20
【夜期時段】３月期指最新報１９８７６點，跌４０點，低水６８點
《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報１９９３０點，升
１４點，低水１４點，最新報１９８７６點，跌４０點，低水６８點，合約成交６１１張。
３月國指期貨在夜期時段開市報６６８８點，跌１點，高水１８點，最新報６６７５點，跌
１４點，高水５點，合約成交３９４張。
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