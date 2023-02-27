《經濟通通訊社２７日專訊》特區政府歡迎日本及南韓３月１日起撤銷香港出發往當地航班
的限制，認為將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。
政府表示，日本當局由去年１２月底開始限制由香港出發的載客航班增幅，南韓當局由今年
１月１０日起至２月底對香港的客運航班實施限制，特區政府一直與兩地當局保持溝通，並要求
對方盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制。（ｂｉ）
27/02/2023 19:00
【通關復常】特區政府歡迎日韓撤銷香港往當地航班限制
《經濟通通訊社２７日專訊》特區政府歡迎日本及南韓３月１日起撤銷香港出發往當地航班
的限制，認為將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。
政府表示，日本當局由去年１２月底開始限制由香港出發的載客航班增幅，南韓當局由今年
１月１０日起至２月底對香港的客運航班實施限制，特區政府一直與兩地當局保持溝通，並要求
對方盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制。（ｂｉ）
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