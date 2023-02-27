  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2023 19:00

【通關復常】特區政府歡迎日韓撤銷香港往當地航班限制

　　《經濟通通訊社２７日專訊》特區政府歡迎日本及南韓３月１日起撤銷香港出發往當地航班
的限制，認為將為旅客帶來更大的便利，並有助加快香港航空業的復常。
　　政府表示，日本當局由去年１２月底開始限制由香港出發的載客航班增幅，南韓當局由今年
１月１０日起至２月底對香港的客運航班實施限制，特區政府一直與兩地當局保持溝通，並要求
對方盡早撤回所有針對香港航班的不合理限制。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話27/02/2023
「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
人氣文章中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關　A股四連跌　衛健委稱疫情呈零星散發
人氣文章專訪27/02/2023
【專訪】陶冬：掌門換人　世銀轉型（有片）
人氣文章香港要聞27/02/2023
【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
人氣文章香港要聞27/02/2023
【新冠感染】何栢良:本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令
人氣文章FOCUS27/02/2023
【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金