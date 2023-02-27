《再戰明天》澳洲公布零售銷售，和電業績

《經濟通通訊社２７日專訊》澳洲公布零售銷售，與及和電（００２１５）業績，料為周二
市場焦點。
＊中共二中全會最後一日會議，日本公布工業生產＊
各國重要經濟活動方面，中國中共二十屆二中全會舉行最後一日會議。
數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月工業生產，年率跌幅料由２﹒４％收
窄至０﹒７％，月率料由０﹒３％逆轉至下滑２﹒９％；１月零售銷售，月率升幅料由１﹒１％
收窄至０﹒４％，年率升幅料由３﹒８％擴大至４％。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月零
售銷售，月率料由下滑３﹒９％改善至升１﹒５％。
１：００ｐｍ，日本公布１月新屋動工，年率料由下滑１﹒７％改善至升１﹒１％。
３：００ｐｍ，德國公布１月進口物價，月率跌幅料由１﹒６％收窄至１﹒５％，年率升幅料由
１２﹒６％收窄至６﹒３％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月批發庫存，月率升幅料維持
於０﹒１％。１０：４５ｐｍ，美國公布２月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒３升至
４５﹒３。
＊美國晚上公布芝加哥採購經理人指數＊
在本港，明日公布業績的公司有：國際娛樂（０１００９）、中國光大水務（０１８５７）
、和電、中國高精密（００５９１）、、超大現代（００６８２）、名創優品（０９８９６）等
。（ｈｌ）
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