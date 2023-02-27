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27/02/2023 10:26

【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新一份《財政預算案》提出，預料未來一年的實質經濟增長介
乎３﹒５％至５﹒５％，財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，今年形勢扭轉，與內地全面通
關後，將帶動服務輸出，相信今年消費市道會有明顯反彈，在經歷過往幾年較反覆的經濟情況後
，今年將會轉好。
　　被問及為何選擇派消費券而非「精準扶貧」，他強調，今年一樣有幫助基層市民，如綜援多
派半個月，而其他措施如公共交通津貼都有延長。他坦言，政府在社會福利方面恒常開支很高，
過去５年社福經常開支增加５２％，今年度達１２００億元。
　　不過陳茂波亦表明，消費券不能作為恒常措施，因每次所用公帑不少。至於行政費方面，他
指去年為３億多元，相信今次會再低一點，但始終計劃分兩期派發，有一些基本的行政工作仍然
要做。
　
＊去年樓市成交仍屬平穩，因此未有「撤辣」＊
　
　　陳茂波又表示，現時樓價仍然高企，希望在供求仍然偏緊的情況下，讓未有樓的港人優先有
機會置業。他指，去年４﹒５萬宗成交當中，有９成是首置，當中以中小型單位為主，所以決定
調整從價印花稅的稅階，以減輕這批買家的負擔。
　　他指，２０１３－２０年每年平均有６萬宗樓宇買賣成交，前年樓市向好時有逾７萬宗，去
年樓市下行時只有約４﹒５萬宗，認為每年發展平穩，所以今年財政預算案未有「撤辣」。
（ｒｈ）

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