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27/02/2023 10:22

【兩會在即】譚耀宗：港區人大中有人具備潛質接任全國人大常委

　　《經濟通通訊社２７日專訊》即將卸任全國人大常委的譚耀宗接受《香港電台》專訪時表示
，對於接任人選，以往３６名港區人大推選一人選常委，如果有人參選，當選機會高，而接任人
須有擔當和有能力，３６人中有人具備潛質接任，即使初期不熟悉人大工作亦無問題，亦不會區
分有無政黨背景。
　　被問及哪位中共中央政治局常委，將接任全國人大委員長，譚耀宗認同按照過往經驗，大致
上會由排名第三的趙樂際接任，亦期望香港能夠維持兩名全國政協副主席，認為很多港區政協德
高望重、有很好經歷、對本港有貢獻，有足夠分量媲美卸任的副主席董建華，亦認為中央沒有否
定林鄭月娥的工作，但特首卸任後不一定會出任全國政協副主席。
　　他回顧過往工作稱，５年任期有機會參與國家立法工作、政策討論和官員任命等，是難得經
歷和很好的鍛鍊，指出印象最深刻是２０２０年為香港維護國家安全立法，翌年完善選舉制度，
及去年底就國安法，作第六次釋法，均對香港有直接和正面影響，體會到當香港有問題解決不到
，常委會就出手協助。他認同《香港國安法》最具爭議性，２０１９年發生嚴重社會事件，秩序
和法治蕩然無存，迫中央出手，法例落地後社會恢復穩定，有非常重要意義
　　他提及，《香港國安法》生效後，非建制派陣營和公民社會變化明顯，譚耀宗認為，有人破
壞社會安寧和秩序，一定要承擔刑責；被誤導做錯事，願意悔改，法庭或可給予機會。他說中央
有全面管治權，香港只有高度自治權，大家要反思如何走一國兩制的路才對社會好。（ｂｎ）

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