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27/02/2023 17:00

信義光能（９６８）去年純利跌２２％至３８﹒２億元，派息１０仙

　　《經濟通通訊社２７日專訊》信義光能（００９６８）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利３８﹒２億元，按年跌２２﹒４２％，遜預期，每股基本盈利４２﹒９５仙，派發末
期息１０仙，按年持平。
　　期內收益２０５﹒４４億元，按年升２７﹒８８％；毛利６１﹒５９億元，按年跌
１２﹒５５％。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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