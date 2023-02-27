信義光能（９６８）去年純利跌２２％至３８﹒２億元，派息１０仙

《經濟通通訊社２７日專訊》信義光能（００９６８）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利３８﹒２億元，按年跌２２﹒４２％，遜預期，每股基本盈利４２﹒９５仙，派發末

期息１０仙，按年持平。

期內收益２０５﹒４４億元，按年升２７﹒８８％；毛利６１﹒５９億元，按年跌

１２﹒５５％。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

