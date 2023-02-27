【企業盈警】中國稀土（７６９）料去年盈轉虧蝕逾３億元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國稀土（００７６９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度之未經審核綜合業績將錄得虧損超過３億元，而截至２０２１年１２月３１日止年度則錄得
溢利約２５４０萬元。
業績盈轉虧，主要由於持續ＣＯＶＩＤ－１９疫情帶來之影響導致稀土業務及耐火材料業務
之銷售下跌；及內幕消息公告所述就提供土壤及地下水維護服務支付服務費所產生開支。
（ｂｎ）
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