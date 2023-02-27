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27/02/2023 18:35

【企業盈喜】華置（００１２７）料去年虧轉盈賺最多１２﹒７億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華人置業（００１２７）公布，預期於截至２０２２年１２月
３１日止年度，集團預期於該年度可能錄得收入增加介乎５％至１５％，以及溢利介乎１０﹒４
億元至１２﹒７億元，而２０２１年同期公司擁有人應佔之綜合虧損淨額錄得３５﹒１５億元。
　　期內，收入及溢利之增加來自於一項非上市股本證券之股息收入。於該年度，集團確認來自
一間持有位於香港物業發展項目之接受投資公司之股息收入１０﹒１４億元。隨著該接受投資公
司確認銷售及溢利，該接受投資公司宣派股息以致於確認股息收入時為集團之收入及溢利帶來貢
獻。另一方面，該接受投資公司之賬面值於宣派股息時減少相應金額及於該年度集團將於其他全
面收益╱支出中確認該減少為虧損。
　　另外，投資物業之公平值變動轉虧為盈。集團就投資物業於２０２２年１２月３１日進行重
估，較２０２１年１２月３１日之公平值相比，於該年度將錄得之公平值變動收益約５﹒２８億
元。該年度公平值變動收益主要來自位於英國之投資物業及一項位於香港之重建物業之公平值增
加所致。未變現之公平值變動乃非現金項目，對集團之現金流量並無構成影響。
　　證券投資及財資產品之虧損淨額減少。該虧損主要包含證券投資及財資產品之已變現收益、
未變現虧損以及利息╱股息收入。於該年度，集團出售若干通過損益以反映公平值之證券投資及
財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品。預計該出售帶
來已變現收益約２８００萬元及公平值變動之未變現虧損約３﹒１８億元，將於該年度於損益中
確認。然而，集團錄得利息╱股息收入減少，當中包括通過損益以反映公平值之證券投資及財資
產品之利息╱股息收入約３０００萬元以及並無來自通過其他全面收益以反映公平值之上市股本
投資之股息收入。（ｂｎ）

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