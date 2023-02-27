《小傳日記》比亞迪傳聞滿天飛，係得股價唔識飛！

《小傳日記》恒指今朝終於都失守咗２００００，然後全日都上演好淡雙方爭持，都肯定唔

到２００００一定會收得住。

呢排就係魚缸放榜期，呢段期間主要就係炒吓啲業績股，譬如理想（０２０１５）今日收市

後出業績，全部車股跌緊，不過理想就逆市造好。至於一樣係車股嘅ＢＹＤ（０１２１１），今

日同樣係傳聞多多。

首先就係傳要減價。之前先啱啱加完價，今日就有傳王朝系列嘅舊款車就要開始減價，上海

同深圳等等都有唔同程度嘅減價，舊款車型都減超過一萬銀人仔！有內媒就訪問到一間喺北京嘅

王朝展覽廳ｓａｌｅｓ，啱啱收到官方柯打將唔唔同車款減價，例如２０２１年漢ＥＶ減兩萬銀

人仔，２０２１年秦ＥＶ減１﹒５萬銀人仔。加完無耐就減嘅消息令ＢＹＤ今朝低開超過１巴仙

，隨後孖屐就借勢沽落去，最多仲要跌５巴仙。另外又有傳，ＢＹＤ將會推出專業個性化全新品

牌，內部代號為「Ｆ品牌」，據報流出嘅會議紀錄仲提到，「Ｆ品牌」會係長城（０２３３３）

坦克３００類似嘅越野車。

ＢＹＤ會喺３月底公布全年業績，仲有成個月就已經傳聞滿天飛，就此ＢＹＤ就一次過澄清

，首先就承認的確係有一款個性化全新品牌「Ｆ品牌」，都係今年內會登場，但就唔係類似長城

坦克３００咁樣，一切之後會再公布。另外，比亞迪方面從來都無法下達減價指令，有減價只係

個別地區經銷商嘅促銷活動，ＢＹＤ官方都冇減價考慮。

近期炒開業績股，業績前都零舍多呢啲傳聞流出，當然都係有呢啲配料先炒得起，譬如今日

都係借勢沽緊ＢＹＤ落去，創成個半月新低，唔沽低啲又邊有得買？請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

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