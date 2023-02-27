【企業盈警】閩港控股（００１８１）料去年盈轉虧蝕８１９萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》閩港控股（００１８１）公布，預期截至２０２２年１２月

３１日止之年度，將錄得應撥歸股東虧損約為８１９萬元，相對２０２１年同期則為溢利３６４

萬元。

盈轉虧主要由於因視作出售聯營公司所產生的商譽相對之前一年少，再加上當時區域貨幣減

值所影響，截至２０２２年１２月３１日止年度被視作出售聯營公司產生約１２０萬元虧損，相

對比截至２０２１年１２月３１日止年度則為溢利３５０萬元。（ｂｎ）

