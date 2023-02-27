《真知灼見－溫灼培》美元強勢料會延至３月

《真知灼見》上周五（２４日），美國公布１月ＰＣＥ平減指數。該指數是被譽為是聯儲局

最看重的通脹數字。數字顯示出美國１月年通脹率從１２月的５﹒３％重上５﹒４％水平。而核

心指數亦出現同一情況，從１２月的４﹒６％到１月攀上４﹒７％。換言之，美國通脹的回落似

乎出現了樽頸情況。事件令人擔心聯儲局可能要加大加息步伐，並加深了市場對美國經濟陷入收

縮風險的憂慮。有關預期使上周五美股全線下跌，相反美元則明顯走強。



＊三大央行加息恐不利投資氣氛＊



踏入３月份將有五大央行議息。３月７日率先有澳央行議息，加息２５基點是市場共識。３

月８日有加央行議息，市場料維持息率不變。３月１６日有歐央行議息，加息半厘是市場共識，

但加息７５基點的機率亦在提升中。３月２３日分別有聯儲局及英倫銀行議息會，兩者同料加息

２５基點，但市場正猜測聯儲局最終或有加息半厘可能性。面對全球三大央行，美國、歐元區及

英國的息率同時很大機會將攀至１５年新高，這難免會令投資者一時間對環球經濟前景產生恐懼

。那怕加息最終不致損害經濟，但基於經濟數字的公布往往是滯後，料在整個３月份期間足以為

環球金融市場帶來較負面情緒，並驅使環球資金轉返美元避險並使美元維持在一個較高水平。



＊下周美國就業報告需加關注＊



再回顧２月初，當時市場突然冒起美國加息周期未見頂想法，主要是源於美國公布出一個強

勁１月非農職位數字。倘若本月１０日美國公布的２月非農職位數字再次顯現出強勢，證明１月

美國就業強勁非個別事例，屆時提防將進一步增強市場對聯儲局加息猜測並使美元更強。

美元以外最大貨幣是歐元，當美元有機會走強，提防未來一個月內以歐元為首的歐洲貨幣所

受的壓力會較大。技術上歐元不宜跌破１﹒０４美元，而英鎊不宜跌穿１﹒１８美元。日本由於

通脹高企４﹒２％使日央行有壓力把其貨幣政策變「正常化」，料日圓抗跌力相對強。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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