《豐碩成果－盧穗欣》亞洲高收益債券東風已成

《豐碩成果》隨著美國縮減加息力度，美國與亞洲各國息差收窄，美元強勢不再，舒緩亞洲

貨幣貶值壓力。加上中國開放，積累已久的需求獲得釋放，有利區內高收益債券。基於種種利好

因素，東亞聯豐看好中國房地產和澳門博彩債券、以及印尼和印度能源債券。



＊中國開放刺激內房和澳門博彩債券＊



在支持地產的三支箭出台之前，我們對內房債券甚為悲觀。早於去年初，我們於初段已察覺

行業流動性緊拙，於是投資團隊趕快將有關投資降至最低水平，減少風險。雖然期後有零星措施

出台，但仍不足以讓我們改觀。直至黨大會結束，政府通過推動信貸、債券發行和股權融資支持

發展商，我們才認為真正轉機出現，並陸續有策略地增加內房佔比。

目前，我們特別留意三種內房債券的投資機會：第一類是一些尚未違約、有實力和大型的發

展商，包括投資級別或高收益債券類別的發行人。當中會出現一些政府點名支持的發展商在此類

別。第二類是一些宣布了延長還款期或尚未違約，但價格已跌至相當低殘的債券。第三類是已經

違約但有機會進行重組的內房債。我們認為當債券票據價格已下降至違約水平，這些債券一旦能

夠成功重組或最終沒有違約，潛在的上升空間是很吸引的。隨著重啟經濟釋放需求，加上房企信

用漸漸恢復，多個內地城市例如北京和南京等又分別推出支持房地產措施，包括降低貸款利率以

及延長還款期等，內房債前景預計將持續回穩。

中國較預期提早放寬防疫政策，不但利好中國債券的投資情緒，亦同時帶動澳門博彩業，企

業的營運現金流有機會由虧轉盈，有利投資澳門高收益博彩債券。澳門博彩監察協調局表示，澳

門一月份博彩收入按年上升８２﹒５％至１４億美元。另外，現時六間博彩企業全數獲發１０年

期新牌，解除了博彩牌照續牌事宜風險，有助板塊復蘇。



＊印尼印度能源債券看高一線＊



另外，亞洲其地區亦提供不同的債券收息投資機會。地緣政治令商品供求失衡，煤炭價格攀

升，利好能源出口國。印尼作為全球主要煤炭生產國正好受惠。去年有印尼煤炭出口商成功提早

贖回美元債，並錄得現金盈餘。儘管今年煤炭價格可能從去年高位回落，但中國重回國際舞台，

有助帶動能源需求。因此煤炭價格相信仍會維持高企，支持煤炭出口商。

印度的再生能源高收益債券同樣具投資價值。該國旨在於 ２０３０ 年減少碳排放１０

億噸，並在該年年底前，達致全國一半電力供應來自再生能源。為保持供應穩定和減少依賴進口

，該國正提高太陽能板產能。印度政府亦推出各項優惠政策，讓企業能從多方面進行融資去進行

工程。

東亞聯豐認為，債市消化過去長時間的震盪，通脹、高利率和衰退風險多項不利因素。當美

國息口上升趨勢完結，強勢美元亦將隨之轉勢，加上中國開放帶動區內經濟增長，有利亞洲高收

益債券的東風已成。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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