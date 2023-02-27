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27/02/2023 16:55

《宏觀銓局－馬桂銓》前景尚未明朗

　　《宏觀銓局》２月首兩個星期，大市普遍橫行，ＭＳＣＩ環球股票指數回報為０％，美國標
準普爾５００指數升了０﹒４％、ＭＳＣＩ歐洲指數則升１％。繼１月份強勁升勢之後，市場喜
悅氛圍漸漸冷卻。投資者擔心２月份經濟數據繼續強勁，將會觸發聯儲局再次加快加息步伐。
　　美國最新公布的１月份就業數據遠超市場預期。１月份美國非農業職位增加了５０萬，增幅
是上月的兩倍，更是市場預期的接近三倍，同時美國失業率也下跌至３﹒４％，為１９６９年以
來最低。雖然美國經濟放慢，但勞工市場持續穩健，值得注意。有報道指眾多僱主，特別是科技
及金融以外的行業不願意輕易辭退員工，尤其是上年正值疫情之後經濟重啟，消費需求急劇增加
，企業一度嚴重缺乏人手。美國１月份汽車銷售急升１８％，正好顯示消費力還在。
　　各大銀行開始裁員，則和聯儲局對銀行高級信貸員的調查吻合，反映銀行正收緊借貸。調查
顯示美國商業和工業貸款在去年第三及第四季同樣都大幅收緊，主要是因為銀行前景持續不明朗
，亦反映了營商氣氛。至於量度整體勞動成本的就業成本指數則輕微上升，數據未及預期，顯示
薪金加幅在年尾減慢。然而，過去兩周的經濟數據似乎穩健，未來的焦點所在將是企業盈利。
　　標普５００指數有四分之三的成份企業公布了第四季度成績表，盈利比預期高１﹒９％，六
成三的公司表現勝過預期。但市場仍然預計第四季總體收入值升４﹒９％、盈利更將下跌
１﹒９％。至於２０２３年第一及第二季，預料盈利增長將下跌３％，至第三季方會反彈。短期
內美股上升動力可能有限，主要是因為美股經歷１月的升勢後，市盈率已升至１９倍的高水位。
　　筆者對於未來三至六個月的資產配置繼續保持審慎，其中美國國債及投資級別債券應勝過股
票。即使聯儲局在２月份的議息會議上放慢步伐，只加息四份之一厘，市場資金依然緊張。目前
市場正在周期底部，債券是可取的選擇。至於今年下半年，假如通脹降溫，而聯儲局暫停加息甚
至減息，投資者可以考慮增持高收益債券或股票等風險較高的資產。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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