《宏觀銓局－馬桂銓》前景尚未明朗

《宏觀銓局》２月首兩個星期，大市普遍橫行，ＭＳＣＩ環球股票指數回報為０％，美國標

準普爾５００指數升了０﹒４％、ＭＳＣＩ歐洲指數則升１％。繼１月份強勁升勢之後，市場喜

悅氛圍漸漸冷卻。投資者擔心２月份經濟數據繼續強勁，將會觸發聯儲局再次加快加息步伐。

美國最新公布的１月份就業數據遠超市場預期。１月份美國非農業職位增加了５０萬，增幅

是上月的兩倍，更是市場預期的接近三倍，同時美國失業率也下跌至３﹒４％，為１９６９年以

來最低。雖然美國經濟放慢，但勞工市場持續穩健，值得注意。有報道指眾多僱主，特別是科技

及金融以外的行業不願意輕易辭退員工，尤其是上年正值疫情之後經濟重啟，消費需求急劇增加

，企業一度嚴重缺乏人手。美國１月份汽車銷售急升１８％，正好顯示消費力還在。

各大銀行開始裁員，則和聯儲局對銀行高級信貸員的調查吻合，反映銀行正收緊借貸。調查

顯示美國商業和工業貸款在去年第三及第四季同樣都大幅收緊，主要是因為銀行前景持續不明朗

，亦反映了營商氣氛。至於量度整體勞動成本的就業成本指數則輕微上升，數據未及預期，顯示

薪金加幅在年尾減慢。然而，過去兩周的經濟數據似乎穩健，未來的焦點所在將是企業盈利。

標普５００指數有四分之三的成份企業公布了第四季度成績表，盈利比預期高１﹒９％，六

成三的公司表現勝過預期。但市場仍然預計第四季總體收入值升４﹒９％、盈利更將下跌

１﹒９％。至於２０２３年第一及第二季，預料盈利增長將下跌３％，至第三季方會反彈。短期

內美股上升動力可能有限，主要是因為美股經歷１月的升勢後，市盈率已升至１９倍的高水位。

筆者對於未來三至六個月的資產配置繼續保持審慎，其中美國國債及投資級別債券應勝過股

票。即使聯儲局在２月份的議息會議上放慢步伐，只加息四份之一厘，市場資金依然緊張。目前

市場正在周期底部，債券是可取的選擇。至於今年下半年，假如通脹降溫，而聯儲局暫停加息甚

至減息，投資者可以考慮增持高收益債券或股票等風險較高的資產。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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