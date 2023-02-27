恒指低收６６點報１９９４３，海底撈逆市飆１４％，中聯通跌４％

《經濟通通訊社２７日專訊》美國通脹數據高居不下，令投資者相信聯儲局仍會繼續激進緊

縮政策，軟著陸希望變渺茫，美股三大指數上周五齊跌，道指挫３３６點，港股向下，恒生指數

全日收報１９９４３，跌６６點或０﹒３３％，主板成交１１２４﹒１６億元。恒生中國企業指

數報６６７０，跌３３點或０﹒５％。恒生科技指數報３９８９，跌２０點或０﹒５２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４９﹒４元，無升跌，升０元或０％，成交７１﹒５４億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒４元，跌０﹒６５元或０﹒７２％，成交６９﹒５６億元；美團收報

１３６﹒２元，升１﹒８元或１﹒３４％，成交３８﹒５２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

海底撈（０６８６２）逆市收升１３﹒７１％，報２１﹒９元，該股成交約１﹒０８億股，

涉資２３﹒９１億元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１﹒２元；新世界（０００１７）升

２﹒６６％，收報２１﹒２５元；潤啤（００２９１）升２﹒５５％，收報５８﹒２５元；百威

亞太（０１８７６）升２﹒３８％，收報２３﹒７元。

另外，中國聯通（００７６２）收跌３﹒７２％，報５﹒４３元，該股成交約７２０１萬股

，涉資３﹒９６億元，盤中高見５﹒６７元，最低見５﹒３８元；比亞迪（０１２１１）跌

３﹒４１％，收報２１５﹒４元；中國宏橋（０１３７８）跌３﹒１２％，收報８﹒３９元；新

奧能源（０２６８８）跌２﹒５５％，收報１１４﹒５元。（ｋｙ）

