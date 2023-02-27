  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2023 16:13

恒指低收６６點報１９９４３，海底撈逆市飆１４％，中聯通跌４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國通脹數據高居不下，令投資者相信聯儲局仍會繼續激進緊
縮政策，軟著陸希望變渺茫，美股三大指數上周五齊跌，道指挫３３６點，港股向下，恒生指數
全日收報１９９４３，跌６６點或０﹒３３％，主板成交１１２４﹒１６億元。恒生中國企業指
數報６６７０，跌３３點或０﹒５％。恒生科技指數報３９８９，跌２０點或０﹒５２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４９﹒４元，無升跌，升０元或０％，成交７１﹒５４億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒４元，跌０﹒６５元或０﹒７２％，成交６９﹒５６億元；美團收報
１３６﹒２元，升１﹒８元或１﹒３４％，成交３８﹒５２億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　海底撈（０６８６２）逆市收升１３﹒７１％，報２１﹒９元，該股成交約１﹒０８億股，
涉資２３﹒９１億元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１﹒２元；新世界（０００１７）升
２﹒６６％，收報２１﹒２５元；潤啤（００２９１）升２﹒５５％，收報５８﹒２５元；百威
亞太（０１８７６）升２﹒３８％，收報２３﹒７元。
　　另外，中國聯通（００７６２）收跌３﹒７２％，報５﹒４３元，該股成交約７２０１萬股
，涉資３﹒９６億元，盤中高見５﹒６７元，最低見５﹒３８元；比亞迪（０１２１１）跌
３﹒４１％，收報２１５﹒４元；中國宏橋（０１３７８）跌３﹒１２％，收報８﹒３９元；新
奧能源（０２６８８）跌２﹒５５％，收報１１４﹒５元。（ｋｙ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪27/02/2023
【專訪】陶冬：掌門換人　世銀轉型（有片）
人氣文章香港要聞27/02/2023
【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
人氣文章香港要聞27/02/2023
【新冠感染】何栢良:本港已有高免疫屏障，隨時可取消口罩令
人氣文章FOCUS27/02/2023
【FOCUS】內房小陽春疑幻似真　央媽幣策首提可持續
人氣文章財經熱話27/02/2023
《午市前瞻》恒指料短期調整完結 海底撈回落至50天線值博
人氣文章國際動態27/02/2023
【俄烏開戰】拜登:不認為中國會向俄羅斯提供大量軍援
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金