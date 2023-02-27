《每周華語－黃溢華》董事局與「守門員」

《每周華語》為甚麼有「企業」存在？為甚麼有「巿場」呢？而「企業」提供「產品」及「

服務」，以應付消費者需求。事實上，「企業」可以有很多存在的形式，有些巿場成本甚高，回

報期甚長，風險太大，因而有專營的模式。但無論那一種企業：必有「守門員」。



有一個管理學的案例，且看各位作為企業的ＣＥＯ會如何處理：企業即將開危機會議，

ＣＥＯ面對企業生死存亡之一刻，準備好一切計劃。怎料開會的一瞬間，來電指他的房子大火，

家人被困，情況極為不妙，有需要他回家看清發展及與消防員會面。此情此境，左右做人難，

ＣＥＯ如何取捨？現實上，無人可替代這一位ＣＥＯ開會，他只好找人「替他」回家。而企業

ＣＥＯ及董事會乃「守門員」，必須把關，把必入的必入「球」擋出，使企業不用面對倒閉的危

機。



美國成功的企業多，失敗的企業也不少。創新企業不是失敗，被收購便是與其他企業合併。

董事局極為重要，企業的成敗得失，如何發展，化險為夷，全靠董事局成員的智慧與安排；當然

前線員工及其他部門，往前衝自然由董事局指揮。



Ｇｏｒｄｏｎ Ｂａｎｋｓ（１９３７－２０１９）乃出色的「守門員」，為球隊及國家隊

把關，而一眾教練也是「守門員」亦是董事會成員！守門員極為重要，對手打到來，必須把關。

企業面對來自四方八面的壓力、挑戰，因而一位「神級」的「守門員」自然極為重要。今時今日

，由主席╱ＣＥＯ到前線人員都不易為。企業大勝，如何維持？企業落入低谷，又如何救之？水

深火熱之下，這一刻必須克服。



企業轉型，談何容易？！世界百變，生意不易做而全球經營根本困難。經濟有周期，企業也

有周期，經營環境也有周期。地緣形勢，央行的政策舉動不斷轉變，不幸「地球村」又多了氣候

危機，又仍有全球疫情。因而一個「守門員」也不一定足夠。事實上，董事局成員不是超人呢？

！



美國十大企業，百大企業，它們的董事局自身也「百變」，上巿企業面對不少對手，新產業

，更要向大中小的股東交代。回報、派息不高、業績不合理，ＣＥＯ也要換人！可見企業「存在

」，形成巿場，「自身」運用股東資本進行「生產」、「交易」，企業人員在董事局「指揮」之

下，爭取「佳績」。可見企業的形成，有自身的角色，而上巿也好、不上巿也好，同時需要法規

監管。可見企業不可能「失控」。當然不少大中小企業自我失掉監控，使股東損失慘重。因而企

業維持完善，「人」乃最為重要的因素。



弗利民話：「企業唯一的社會責任乃爭取盈利」。今天世界大不同，美國企業不只向股東╱

員工交代，也有重要的社會責任。Ｇｏｒｄｏｎ Ｂａｎｋｓ即使不是前鋒，也可以是「隊長」

，有「守門」以外的責任也。



「教練」及「守門員」再好，也要好的「前鋒」及「中鋒」等往前攻打「巿場」。企業不只

要有回報，也有其他的社會責任。產業及企業與科研╱科技自身有周期。半世紀之後，只有電動

車嗎？半世紀之後，發電產業可能有巨大的革命。因而企業的董事局必須有中長線計劃，企業才

可維持真正的生命力。企業面對百變的巿場與競爭，也要壓低成本╱支出：「守門員」不易找╱

不易做。《資深市場人士 黃溢華》



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