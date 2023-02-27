《股語有云－古添力》阿里第三季業績勝預期，長線目標２１４銀

《股語有云》阿里巴巴（０９９８８）截至去年１２月３１日止第三季度純利約

４６８﹒１５億人仔，同比增長６９％，主要由於數字媒體及娛樂分部相關商譽減值減少

２２４﹒２７億人仔所致。非公認會計準則淨利潤４９９﹒３２億人仔，同比增長１２％。

期內收入２４７７﹒５６億人仔，同比增長２％，經調整ＥＢＩＴＡ同比增長１６％至

５２０﹒４８億人仔。剔除未支付訂單，第三季內地淘寶和天貓線上實物商品ＧＭＶ同比錄得中

單位數下降，本地生活服務訂單量同比增長持平。在抵銷跨分部交易影響後，雲業務總收入同比

增３％至２０１﹒７９億元。季度內回購４５４０萬股美國存託股，約值３３億美元。截至去年

底員工總數２３﹒９７萬人，在季度內淨減４１６３人。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇指，儘管需求減弱，供應鏈和物流受到新冠疫情措施變化影

響，仍取得穩健季度業績，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。雲計算是阿里面向未來的核

心戰略之一，目前雲計算和人工智能的結合正處於技術突破和發展的關鍵時期，阿里將一方面繼

續構建大規模ＡＩ預訓練模型，一方面全力抓住市場機遇，為市場上ＡＩ模型和應用提供算力支

持。

於２０２２年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為１９５２﹒４９億人仔，短期及長

期銀行借款分別為６７億及４９８﹒５８億人仔，另有無擔保優先票據為１０３２﹒６７億人仔

。



＊大行睇好，五天有逾２０億元淨流入＊



麥格理發表報告指，阿里上季業績表現強勁，經調整盈利分別高於該行及市場預期３％及

１９％，而管理層繼續致力於其三大支柱策略，為消費、雲計算和全球化的更長期增長前景定下

正面基調，麥格理將其目標價由１６１﹒６元微降至１５９﹒９元，維持「跑贏大市」評級。

另一方面，富瑞指，阿里在新春假期後及今年餘下時間會繼續復甦，維持「買入」評級及目

標價２１４元。大和指，阿里上季淨收入超出市場預期，維持目標價１５２元及「買入」評級。

摩根士丹利表示，消費復甦較弱或限制阿里２０２３財年第四財季的客戶管理收入增長，惟消費

復甦較慢下，盈利下行空間有限，維持「買入」評級，目標價１５０元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾２０億元淨流入阿里巴巴，過去一

個月有逾４９億元淨流入，過去三個月有逾２０６億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，該股跌至１００天線有支持，而且９ＲＳＩ跌至２４的超賣水

平，添力建議現水平８９銀買入，首站為早前高位１１８﹒５銀，中線上望１５０銀，長線上到

富瑞所指嘅２１４銀也不足為奇，跌穿８０銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

