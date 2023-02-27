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27/02/2023 15:03

《股語有云－古添力》阿里第三季業績勝預期，長線目標２１４銀

　　《股語有云》阿里巴巴（０９９８８）截至去年１２月３１日止第三季度純利約
４６８﹒１５億人仔，同比增長６９％，主要由於數字媒體及娛樂分部相關商譽減值減少
２２４﹒２７億人仔所致。非公認會計準則淨利潤４９９﹒３２億人仔，同比增長１２％。
　　期內收入２４７７﹒５６億人仔，同比增長２％，經調整ＥＢＩＴＡ同比增長１６％至
５２０﹒４８億人仔。剔除未支付訂單，第三季內地淘寶和天貓線上實物商品ＧＭＶ同比錄得中
單位數下降，本地生活服務訂單量同比增長持平。在抵銷跨分部交易影響後，雲業務總收入同比
增３％至２０１﹒７９億元。季度內回購４５４０萬股美國存託股，約值３３億美元。截至去年
底員工總數２３﹒９７萬人，在季度內淨減４１６３人。
　　阿里巴巴主席兼首席執行官張勇指，儘管需求減弱，供應鏈和物流受到新冠疫情措施變化影
響，仍取得穩健季度業績，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。雲計算是阿里面向未來的核
心戰略之一，目前雲計算和人工智能的結合正處於技術突破和發展的關鍵時期，阿里將一方面繼
續構建大規模ＡＩ預訓練模型，一方面全力抓住市場機遇，為市場上ＡＩ模型和應用提供算力支
持。
　　於２０２２年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為１９５２﹒４９億人仔，短期及長
期銀行借款分別為６７億及４９８﹒５８億人仔，另有無擔保優先票據為１０３２﹒６７億人仔

　
＊大行睇好，五天有逾２０億元淨流入＊
　
　　麥格理發表報告指，阿里上季業績表現強勁，經調整盈利分別高於該行及市場預期３％及
１９％，而管理層繼續致力於其三大支柱策略，為消費、雲計算和全球化的更長期增長前景定下
正面基調，麥格理將其目標價由１６１﹒６元微降至１５９﹒９元，維持「跑贏大市」評級。
　　另一方面，富瑞指，阿里在新春假期後及今年餘下時間會繼續復甦，維持「買入」評級及目
標價２１４元。大和指，阿里上季淨收入超出市場預期，維持目標價１５２元及「買入」評級。
摩根士丹利表示，消費復甦較弱或限制阿里２０２３財年第四財季的客戶管理收入增長，惟消費
復甦較慢下，盈利下行空間有限，維持「買入」評級，目標價１５０元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾２０億元淨流入阿里巴巴，過去一
個月有逾４９億元淨流入，過去三個月有逾２０６億元淨流入。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股跌至１００天線有支持，而且９ＲＳＩ跌至２４的超賣水
平，添力建議現水平８９銀買入，首站為早前高位１１８﹒５銀，中線上望１５０銀，長線上到
富瑞所指嘅２１４銀也不足為奇，跌穿８０銀止蝕。　《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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